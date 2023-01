CES 2023: Acer prezentuje nowe laptopy i komputery all-in-one

Na trwających właśnie targach w Las Vegas Acer pokazał szereg ciekawych propozycji. Zobacz, co ma dla Ciebie do zaoferowania.

Acer Aspire 5

Fot.: Acer

Seria popularnych laptopów została odświeżona. Modele przeznaczone na ten rok mają wydajne procesory Intel Core 13. generacji, maksymalnie 32 GB pamięci DDR4 oraz dysk SSD M.2 o pojemności do 1 TB. Dodatkowo opcjonalnie dostępne będą modele z kartą garficzną NVIDIA GeForce RTX 2050. Ma tu dać uniwersalność sprawdzającą się w wielu zastosowaniach. Wszystkie nowe Aspire 5 to modele 15-calowe, oferujące jakość obrazu QHD i współczynnik proporcji 16:9, a także 14-calowe z wyświetlaczami FHD o proporcjach 16:10 i smukłemu obramowaniu. W obu wersjach w kamerze internetowej i mikrofonach cyfrowych zastosowano technologię czasowej redukcji szumów (TNR) oraz PurifiedVoice™, które zapewniają świetną jakość obrazu i dźwięku podczas streamowania czy wideokonferencji.

Inne warte uwagi nowości to system TwinAirCooling oraz wlot powietrza w klawiaturze, co zwiększa wydajność cieplną urządzenia i umożliwia odprowadzanie większej ilości ciepła na zewnątrz. Użytkownik ma też do dyspozycji bogatą gamę portów do podłączania lub ładowania urządzeń, z w pełni funkcjonalnym portem USB typu C, złączem Thunderbolt™ 4, Wi-Fi 6Ei HDMI 2.1, co gwarantuje ultrapłynne przesyłanie danych.

Aspire 5 trafi do sprzedaży w marcu w cenie od 799 euro (ok. 3750 zł).

Acer Aspire 3

Fot.: Acer

Acer Aspire 3 to linia pomyślana jako bardziej budżetowa, co nie oznacza jednak, że nie oferuje uniwersalnych możliwości. Jej najważniejsze parametry to wydajność i produktywność. Tu również pojawiają się nowe procesory Intel Core, a także ulepszone systemy chłodzenia, które charakteryzują się m.in. 40% większą powierzchnią wentylatorowi 17% wyższą wydajnością cieplną. Przekłada się to nie tylko na bardziej optymalne chłodzenie podzespołów, ale również dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu baterii. Urządzenia ważą 1,6 kg, a metalowa obudowa mierzy sobie zaledwie 18,9 mm grubości. Będą dostępne w zróżnicowanych wersjach kolorystycznych. W każdej można liczyć na wyświetlacz Full HD o rozdzielczości 1080p oraz z technologią ograniczającą emisję szkodliwego dla oczu światła niebieskiego - BlueLightShield.

Laptopy Acer Aspire 3 będą dostępne w wersjach 14, 15 i 17". Jeszcze w tym miesiącu pojawią się 15-calowe, a ceny zaczynają się od 499 euro, czyli ok. 2500 zł. Pozostałe trafią do sprzedaży w marcu, a ceny 14-calowych to od 479 euro (ok. 2230 zł) wzwyż, podczas gdy 17-calowe to wydatek co najmniej 599 euro (czyli ok. 2800 zł).

Acer Aspire S

Fot.: Acer

Acer Aspire S to komputer typu all-in-one. Dostępny jest w dwóch wersjach. 32-calowa to Intel Core 13. generacji i karta graficzną Intel Arc serii A, a 27-calowa korzysta z procesorów Intel Core i5 oraz i7 12. generacji oraz karty graficznej Intel Iris Xe. Oba mają obudowę z aluminium oraz ergonomiczny, odchylany wyświetlacz WQHD. Zaletą są także głośniki DTS Surround. Aspire S mają kamerę internetową 1080p - opcjonalnie można korzystać z 1440 p QHD z pierścieniem oświetleniowym. Komputery wyposażono w oprogramowanie Acer EyeSense do rozpoznawania twarzy oraz czytnikowi linii papilarnych Windows Hello. W obu wersjach na pokładzie znajduje się Windows 11.

Komputer all-in-one Aspire S w wersji 27-calowej (S27-1755) trafi do sprzedaży w styczniu w cenie od 1199 euro (ok. 5,6 tys. zł), a w wersji 32-calowej (S32-1856) w czerwcu w cenie od 1799 euro (ok. 8,4 tys. zł).

Źródło: Acer