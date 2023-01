CES 2023: LG ThinQ UP i automatyczna aktualizacja sprzętów. Koniec z wymianą urządzeń na nowsze?

W miarę jedzenia rośnie apetyt - zwłaszcza, gdy mowa o nowoczesnych technologiach, które oferują producenci AGD i elektroniki. Niestety każda nowinka wiąże się z kolejnym wydatkiem - LG znalazło na to sposób i przedstawiło podczas CES 2023...ThinQ UP!

Jesteśmy niemal zasypywani nowościami ze świata technologii - mowa tu również o AGD, które jest na naprawdę dobrym poziomie. Nowoczesne sprzęty wykonują rzeczy, o których niemal dekadę temu moglibyśmy wyłącznie śnić. Tyczy się to również Smart Home wznoszącego się na zupełnie nowy poziom funkcjonalności w domach. Niemniej, innowacja bywa kosztowna, co finalnie odczuwa nasz budżet. Podczas tegorocznych targów CES 2023, LG zaprezentowało coś, co może ucieszyć sceptyków częstych wymian sprzętów, ale i nie tylko...

CES 2023: linia LG ThinQ UP

Światowa marka przedstawia sprzęt na miarę XXI wieku. Zdolny do aktualizacji, funkcjonalny - bez konieczności cyklicznych wymian na kolejny model z zastosowaniem nowszych technologii. Wszystkie urządzenia (lodówki, pralki, suszarki, piekarniki, zmywarki) mimo upływu czasu, mają oferować konsumentom coraz więcej możliwości. Wszystko w rękach oprogramowania, a konkretniej aktualizacji. Zmiany mogą być uwarunkowane m.in. doświadczeniami użytkowników, ich sugestiami, a także wraz z czasem - nowymi możliwościami technologicznymi. Wystarczy cykliczna aktualizacja, aby modele dostępne w naszym domu zyskiwały dotychczas nieznane lub personalizowane funkcje. Wystarczy dostęp do smartfona z dedykowaną aplikacją, która powiadomi nas o nowych możliwościach i przeprowadzi przez cały proces.

Pierwsze sprzęty trafiły na rynek Korei Południowej już w 2022 roku, natomiast od marca tego roku mają zasilić magazyny kilku pozostałych zakątków świata (w pierwszej kolejności - USA). Wśród dotychczasowych udogodnień zastosowanych w aktualizacjach jest m.in. regulacja jasności oświetlenia w lodówkach, a także utrzymywanie bębna suszarek w ruchu, aby nie doprowadzić do zagnieceń, gdy nie mamy obecnie możliwości rozładowania sprzętu. Jest to dopiero początek, a zapowiada się naprawdę dobrze. Niestety aktualnie nie są znane konkretne ceny poszczególnych sprzętów, jednak w perspektywie długoterminowej, może być to duża oszczędność. Zwłaszcza dla osób, które chcą korzystać w swoich domach z najnowszych ulepszeń sprzętowych. Może być to również krok ku nieco bardziej ekologicznemu podejściu do zakupów.

