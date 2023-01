CES 2023: W oko wpadła mi jedna z nowości od Roborock - ten robot ma duży potencjał

Tegoroczne targi CES 2023 odkryły wiele tajemnic, a także niespodzianek dla entuzjastów AGD i nie tylko. Marka Roborkck przedstawiła kilka nowości - jeden z robotów kryje w sobie duży potencjał. Czy ma szansę zostać hitem?

Choć nasze życie wydaje się przybierać coraz szybszą formę, trudno dogonić technologię. Jej błyskawiczny rozwój dotyczy niemal każdego sektora sprzętów i rozwiązań, o czym możemy przekonać się nawet podczas codziennych obowiązków. O funkcjonalności i zaletach płynących z użytkowania robotów sprzątających wspominaliśmy niejednokrotnie, jednak CES 2023 udowadnia, że pora zrobić to ponownie. Zwłaszcza, gdy mowa o nowościach Roborock - marki działającej na rynku od 2014 roku. Jedna z nich, wzbudziła w nas szczególne zainteresowanie...

CES 2023: Roborock S8 Pro Ultra

Najnowszy model jest sprzętem szytym na miarę XXI wieku. Jest to kolejne urządzenie na rynku zdolne do automatycznego oczyszczania, co pozwala oszczędzić doprawdy sporo czasu podczas codziennych obowiązków. Przejdźmy jednak do technologii, które pozwalają na osiągniecie wysokiej efektywności...

Roborock S8 Pro Ultra pozwala na bezkolizyjne poruszanie się dzięki nawigacji PreciSense LiDAR oraz mapowaniu 3D. Skanowanie z wykorzystaniem wiązki lasera i podczerwieni sprzyja nie tylko dogodnemu omijaniu przeszkód, ale i precyzyjności sprzątania oraz mopowania. Moc ssania podniesiono do 6000 Pa, tak więc kurz i zanieczyszczenia nie powinny stanowić wyzwania. Producent zastosował tu pędzel DuoRoller Riser (zestaw podwójnych szczotek), a gdy mowa o mopowaniu - VibraRise 2.0 umożliwia podwójne mycie soniczne.

Nie ukrywamy, że największe zainteresowanie tyczy się systemu dokowania RockDock. Na wstępie należy wspomnieć o kilku funkcjach, które obejmuje automatyczny system.

Opróżnianie - kurz i szkodliwe związki są usuwane automatycznie. Dzięki temu, wymiana worka może mieć miejsce nawet co 7 tygodni.

- kurz i szkodliwe związki są usuwane automatycznie. Dzięki temu, wymiana worka może mieć miejsce nawet co 7 tygodni. Napełnianie - S8 Pro Ultra jest robotem zdolnym do mopowania, a dzięki nowej funkcji - zbiornik napełni się wodą automatycznie, bez ingerencji człowieka.

- S8 Pro Ultra jest robotem zdolnym do mopowania, a dzięki nowej funkcji - zbiornik napełni się wodą automatycznie, bez ingerencji człowieka. Oczyszczanie - robot jest w stanie zachować porządek nawet na dnie stacji dokującej.

- robot jest w stanie zachować porządek nawet na dnie stacji dokującej. Schnięcie - mokry mop oraz dno boku są osuszane ciepłym powietrzem.

Cieszy fakt, że coraz więcej producentów decyduje się na wprowadzanie sprzętów z technologią stacji automatycznego oczyszczania. Zwłaszcza, że wiele dostępnych modeli opanowało sprzątanie i mopowanie niemal do perfekcji jednak konserwacja i czyszczenie urządzenia w dalszym ciągu zmuszało nas do ingerencji w pracę. Gdy zestawimy to z mobilną aplikacją - możemy liczyć na pełną funkcjonalność i wygodę. Niestety nie jest znana konkretna data premiery na polskim rynku. Cena wyjściowa to prawdopodobnie około 1500 euro.

