CES 2023: czym zaskoczą nas producenci kart graficznych? Zdziwisz się...

Doroczne targi w Las Vegas to miejsce, w którym po raz pierwszy prezentowane są najnowsze sprzęty, technologie oraz nowatorskie, innowacyjne rozwiązania. Czego oczekujemy po Nvidii, AMD oraz Intelu?

Czy karty graficzne w styczniu mają sens?

Wydawać by się mogło, że styczeń 2023 roku to dla wymienionych producentów najgorszy możliwy okres na targi elektroniki. Dlaczego? Powód jest prosty - mamy stuprocentową pewność, że nie pojawią się żadne nowe generacje układów, ponieważ zadebiutowały całkiem niedawno. A konkretnie - rodzina RTX 40 została zaprezentowana światu 20 września, a do sprzedaży trafiła 12 października. Tego samego dnia pojawiły się w końcu od dawna oczekiwane karty Intel ARC - układy A770 oraz A750. Modele od AMD, czyli Radeon RX 7900 XTX i 7900 XT zagościły w sklepach miesiąc później - 13 grudnia 2022 roku. Oczywiście nikt nie spodziewa się (i słusznie), że styczeń przyniesie nowe linie, ale kto wie - pojedyncze egzemplarze mają szansę, np. RTX 4070 Ti.

A więc co nam pozostaje? A właściwie nie nam, ale producentom kart graficznych? Co chcą zaprezentować na CES? Odpowiedź na to pytanie pozornie brzmi prosto: nic nowego, jednak jest całkowicie mylna. Pomimo świeżych premier nadal pozostaje im spore pole do popisu.

Karta to podstawa, ale musi mieć wsparcie

Utarło się z zwyczaju, że od kilku ostatnich lat podczas targów CES 2023 prezentowane są nowe, powiązane ściśle z kartami graficznymi, technologie. To właśnie one w dużej mierze odpowiadają za wydajność osiąganą przez układy oraz ich możliwości. Dlatego właśnie Nvidia zapowiada Special Address. Czyli co? Podejrzewamy, że będzie to nowy software lub hardware dla laptopów. W tym drugim przypadku możemy oczekiwać nawet prezentacji najnowszych GPU lub wersji mobilnych istniejących kart RTX 4090 i 4080. W pierwszym zaś może zostać ogłoszone wsparcie dla bardzo wysokich częstotliwości odświeżania obrazu - a chodzą plotki, że jeden z producentów ma pokazać laptopa z 600 Hz, a inny - ze składanym ekranem OLED.

Oprócz tego Nvidia może pokazać laptopy z mobilnymi GeForce RTX 40 na pokładzie, a także poinformować o wprowadzeniu wsparcia dla DLSS 3 w kolejnych tytułach.

Co do samych kart graficznych - zarówno Nvidia, jak i AMD zaprezentowały w ubiegłym roku modele bardzo drogie, kosztując po kilka-kilkanaście tysięcy złotych. Być może na targach CES 2023 zaskoczą wszystkich i pokażą konstrukcje zaliczające się do nowych rodzin, ale z bardziej dostępnej dla przeciętnego zjadacza chleba półki?

O tym wszystkim przekonamy się już na dniach. Naszych Czytelników będziemy informować o wszystkich godnych uwagi wydarzeniach codziennie.