CES 2023: lodówka Samsung stanie się domowym centrum dowodzenia i pozwoli Ci obejrzeć ulubiony serial!

Nowoczesne technologie to coś, co znacząco ułatwia nam życie. Tegoroczna prezentacja Samsung na targach CES kryje wiele innowacyjnych rozwiązań - w tym m.in. lodówkę, która pozwoli Ci sterować pracą urządzeń, a jednocześnie doglądać proces gotowania i obejrzeć ulubiony program!

Kuchnia to wyjątkowe miejsce w domu. Przekonujemy się o tym nie tylko podczas przygotowywania posiłków, ale i spotkań ze znajomymi, wspólnych obiadów oraz imprez. Efektem tego, spędzamy w niej doprawdy sporo czasu. Nie ma tu jednak miejsca na nudę, a podczas tegorocznych targów CES - Samsung udowadnia, że może być to prawdziwe centrum dowodzenia!

Tegoroczne nowości Samsung - CES 2023

Lodówka Bespoke 4-Door Flex z Family Hub+

Wśród nowości znalazła się 4-drzwiowa lodówka z linii Bespoke. Samsung zadbał zarówno o design, funkcjonalność, jak i wygodę. Wyposażenie w 32-calowy, bezramkowy ekran FHD umożliwia dogodne korzystanie z wszelkich funkcji SmartThings. Producent zastosował nową funkcję obrazu (PIP) oraz Family Hub - pozwala to na oglądanie ulubionych produkcji, dostęp do zdjęć za pomocą Google, ale i monitorowanie stanu pracy innych sprzętów w domu. Wszystko to, bez odrywania się od przygotowywania posiłków!

Zobacz również:

Myślę, że biorąc pod uwagę ilość czasu, który spędzamy w kuchni - mnogość czynności może być pomocna. Zwłaszcza, gdy podczas tego, możemy miło spędzić czas przed ekranem i nie obawiać się o przypaloną patelnię!

Lodówka trafi do sprzedaży w 2023 roku - niestety nie są znane szczegóły dotyczące ceny oraz konkretnej daty premiery.

Lodówka Bespoke Side-by-Side

Minimalizm w pełnej klasie - tymi słowami możemy określić najnowszą, 2-drzwiową lodówkę od Samsung. Wewnątrz zastosowano m.in. technologię Beverage Center, co umożliwia łatwy dostęp do wody oraz napełniania dzbanka (możliwe jest również korzystanie z wbudowanej kostkarki). Nie należy ukrywać, że poza funkcjonalnością oraz innowacyjnością, nowoczesna kuchnia powinna również cieszyć oko i współgrać z całością. Dobór wykończenia i szeroka gama kolorystyczna pozwala na pełną dowolność, a tym samym klasę. Lodówka trafi do sprzedaży w 2023 roku - niestety nie są znane szczegóły dotyczące ceny oraz konkretnej daty premiery.

Piekarnik Bespoke AI

Najnowszy piekarnik z systemem AI Pro Cooking może stać się idealnym towarzyszem dla osób, które nie mają zbyt dużego doświadczenia w pieczeniu i gotowaniu. Rozpoznaje on aż 80 potraw i składników! Dostosowanie sposobu przygotowania, temperatury i czasu pozwala raz na zawsze pożegnać się z nieodpowiednio przyrządzonymi potrawami. Powiadomienia na smartfona przypomną nam o posiłku, aby nie doprowadzić do możliwych przypaleń. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto ani razu nie zapomniał o dopilnowaniu czasu...

W połączeniu ze SmartThings oraz oraz Samsung Health, piekarnik może analizować naszą aktywność, a nawet podsuwać sugestie dot. dań na podstawie zawartości lodówki. Piekarnik jest już dostępny w sprzedaży w Europie.

To, co może zaprezentować Samsung podczas CES 2023 pokazuje, że technologia może być dla nas naprawdę pomocna. Jej wykorzystanie umożliwia nawet zapracowanym osobom przyrządzić zdrowe dania, a tym, którzy spędzają zbyt wiele czasu na domowych obowiązkach - na chwilę odetchnąć.

Sprawdź również: Odkurzacz i mop parowy w jednym? Takie cudo LG zaprezentuje na CES 2023.

Źródło: Samsung