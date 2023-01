CES 2023: zobacz najnowsze laptopy gamingowe Acera

Chcesz grać bez kompromisów na lekkim, mobilnym sprzęcie? Acer ma coś w sam raz dla Ciebie!

Nitro 5 to zaprezentowanr przez firmę Acer na targach CES 2023 laptopy, który zwracają uwagę obecnością karty graficznej GeForce RTX 4000.

Dwa nowe laptopy gamingowe są wyposażone w najnowsze procesor Intel Core 13. generacji. Dostępne będą w opcji 16- oraz 17-calowej. W stosunku do poprzedniej generacji mają lżejszą konstrukcję i mniejsze gabaryty, co przełożyło się na 5% wyższy współczynnik proporcji ekranu do obudowy.

Fot.: Acer

Zastosowanie najnowszych kart graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 40 oznacza m.in. ray-tracing, DLSS 3 i mniejsze opóźnienia w grze dzięki zastosowaniu technologii Reflex. Nie trzeba dodawać, jak pozytywnie te rzeczy wpływają na rozgrywkę. W modelu 16-calowym do wyboru będzie wyświetlacz WUXGA lub WQXGA, w obu przypadkach o częstotliwości odświeżania obrazu 165 Hz. Dzięki obsłudze technologii NVIDIA Advanced Optimus można przełączać się w szybki sposób między zintegrowaną a niezintegrowaną kartą graficzną bez konieczności ponownego uruchamiania komputera. Do tego mamy tu 4-strefową klawiaturę z podświetleniem RGB.

Nitro 17 korzysta z procesora Intel Core HX 13. generacji, a do wyboru mamy wyświetlacz FHD 144 Hz lub 165 Hz albo wyświetlacz QHD (quad high-definition) 165 Hz. Dostajemy tu również w pakiecie duży touchpad (125,0 mm x 81,6 mm), współczynnik powierzchni ekranu do obudowy na poziomie 81% oraz 4-strefową podświetlaną klawiaturę RGB.

Fot.: Acer

Obie wersje to Windows 11, do 32 GB pamięci DDR5 o taktowaniu 4800 MHz oraz do 2 TB pamięci M.2 PCIe 4. generacji. Pryz zakupie otrzymujesz miesiąc darmowego korzystania z Xbox Game Pass (w wersji PC), co oznacza dostęp do setek świetnych tytułów. O brak przegrzewania się laptopów dba system chłodzenia, składający się z podwójnych wentylatorów z czterema wylotami rozmieszczonymi na bokach i z tyłu. Częścią tego układu jest też górny wlot powietrza, a skuteczność chłodzenia dodatkowo podnosi pasta termiczna na bazie ciekłego metalu. Laptopy wyposażono w kamerę HD, dwa mikrofony i dwa głośniki z technologią DTS:X® Ultra, co gwarantuje efekt immersji także na poziomie doznań dźwiękowych.

Zarówno Acer Nitro 16, jak i Acer Nitro 17 trafią do sprzedaży w maju w cenach odpowiednio 1499 euro (ok. 7 tys. zł) i 1599 euro (ok. 8 tys. zł).

Źródło: Acer