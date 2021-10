CMP 170HX - nowa, mocna karta dla górników. Cena zwala z nóg

Nvidia zaprezentowała topową kartę do kopania kryptowalut. Jej cena jest kolosalna.

Przypomnę - mieliśmy w bieżącym roku do czynienia z kryzysem na rynku kart graficznych, wywołanym przez "górników", wykupujących je do tworzenia "kopalń" wydobywających kryptowaluty - jak Ethereum czy Bitcoin. W końcu Nvidia wprowadził mechanizm LHR, osłabiający moc wydobywczą kart graficznych i zaproponowała górnikom karty CMP (Cryptocurrency Mining Processor), przeznaczone do kopania. I to właśnie CMP 170HX jest jej topowym przedstawicielem.

Karta ta nie ma wyjść wideo, podpinana jest do płyty głównej konektorem 8-pin, wymaga zasilania 250 W. Procesor GA100 zawiera 4480 rdzeni CUDA i korzysta z 8 GB pamięci vRAM HBM2e. Szybkość kopania (ETH) wynosi 164 MH/s dla Ethereum. Dla porównania - poprzednia karta, 90HX, osiąga na tym polu 86 MH/s. Pierwsze miejsce, gdzie można ją nabyć, to sieć Vipera, działająca w Dubaju. Posiada w chwili obecnej 238 egzemplarzy karty, a cena za każdy z nich to 4300 dolarów, czyli 17 tysięcy złotych. Drogo? Być może, ale zauważmy, że jedno Ethereum to w chwili obecnej ponad 16 tysięcy złotych, więc inwestycja może się zwrócić w miarę szybko.

Źródło: TechSpot