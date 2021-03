CMP 30HX - pierwsza karta do kopania kryptowalut już w sprzedaży

Sześć dni temu Nvidia zapowiedziała karty graficzne wyłącznie do kopania kryptowalut, a już dzisiaj pierwsza trafia na rynek. W stosunku do możliwości cena za nią jest wręcz kolosalna, co stawia pod znakiem zapytania zakup.

Nvidia CMP to rodzina, która ma składać się z czterech modeli - w kolejności od najsłabszej do najmocniejszej są to 30HX, 40 HX, 50 HX i 90 HX. Dzisiaj w sprzedaży pojawił się wariant tej pierwszej, sygnowany przez Palit - Palit CMP 30HX (NE630HX017J9-1160X). Korzysta ona z procesora TU116-100, który dysponuje 1408 rdzeniami CUDA. Na pokładzie znalazło się 6 GB pamięci GDDR6 taktowanej na 14 Gbps. Częstotliwość taktowania rdzeni to 1530 MHz, a w trybie boost jest to 1785 MHz. Odpowiada to mniej więcej karcie GeForce GTX 1660 SUPER. CMP 30HX nie posiada wyjść umożliwiających podpięcie ekranu. TDP to 125 W.

A co z kopaniem kryptowalut? Jeśli chodzi o Etherum, szybkość wynosi 26 MH/s, co nie jest imponującym wynikiem. Dlatego budzi zdziwienie cena, jaką życzy sobie producent - wynosi ona 723,84 USD, czyli niemal 2800 złotych. Dlatego podejrzewam, że "górnicy" nie będą nią zainteresowani. Tym bardziej, że jeszcze w marcu ma zadebiutować CMP 40HX z szybkością 36 MH/s, a w maju najsilniejszy model. CMP 90HX umożliwi kopanie z szybkością 86 MH/s. Pozostaje jednak pytanie, jakie będą ceny za te modele?

