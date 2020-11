COD: Black Ops Cold War - poznaliśmy rozmiar gry konsolach i PC

Premiera Call of Duty Black Ops Cold War zbliża się wielkimi krokami. Activision ujawniło właśnie rozmiar gry na poszczególnych platformach i datę rozpoczęcia wczesnego pobierania.

Call of Duty Black Ops Cold War trafi do sprzedaży już 13 listopada (przyszły piątek), jednak ze względu na spory rozmiar gry, osoby które zdecydowały się na skorzystanie z przedsprzedaży już niebawem będą mogły rozpocząć pobieranie gry

Call of Duty Black Ops Cold War na PS4 i PS5 - rozmiar i wczesne pobieranie

Activision ujawniło, że wersja gry na konsole PlayStation 4 zajmie 95 GB przestrzeni na dysku (oczywiście nie licząc popremierowych aktualizacji i dodatków). W przypadku PS5 liczba ta wzrośnie do 133 GB. Posiadacze konsoli obecnej generacji, wczesne pobieranie rozpocznie się już jutro o godzinie 6:00, zatem czasu na "ściągnięcie" gry będziecie mieli całkiem sporo. W przypadku PS5, Black Ops Cold War pobierzemy dopiero w dniu debiutu konsoli na polskim rynku (19 listopada).

Call of Duty Black Ops Cold War na Xbox One i Xbox Series X - rozmiar i wczesne pobieranie

Wersja gry przeznaczona na Xbox One jest nieco "lżejsza" od tej przygotowanej z myślą o PS4 i "waży" 93 GB. Z kolei na Xbox Series X, Black Ops Cold War już w dniu premiery zabierze nam 136 GB przestrzeni na dysku. Posiadacze konsoli Xbox One również już jutro będą mogli rozpocząć wczesne pobieranie gry. Nabywcy Xbox Series X będą musieli z tym poczekać do debiutu urządzenia (10 listopada).

Call of Duty Black Ops Cold War na PC - rozmiar i wczesne pobieranie

Najpóźniej z opcji wczesnego pobierania skorzystają gracze PC-towi, bowiem opcja ta zostanie im udostępniona dopiero 10 listopada. Warto przy tym przypomnieć, że Black Ops Cold War na PC będzie dostępny wyłącznie za pośrednictwem platformy Battle.net. Na całe szczęście, gracze na PC mogą sami decydować, którą partię gry chcą pobrać. Jeśli interesuje was jedynie tryb multiplayer, to musicie przygotować 35 GB przestrzeni na dysku. Natomiast pełna gra (z kampanią single player) zajmie wam 82 GB.

Posiadacze najmocniejszych pecetów mogą się również zdecydować na pobranie 125 GB, aby otrzymać wersję gry dedykowaną ustawieniom graficznym Ultra. Jeśli jesteście ciekawi, jakie wymagania musi spełnić wasz PC, aby "udźwignąć" Call of Duty Black Ops Cold War w ustawieniach Ultra (choć nie tylko), to zapraszamy tutaj.

