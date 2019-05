COMPUTEX 2019: Intel procesory Intel Core 10. generacji, Project Athena i wiele innych nowości

Intel współpracuje z innymi producentami, aby wprowadzać na rynek przełomowe rozwiązania, dzięki którym urządzenia mobilne, gamingowe i biznesowe zyskują większą wydajność i szybkość reagowania, dłuższy czas pracy na baterii oraz możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji.

Spis treści

Intel na Computex 2019 - w skrócie

Procesory Intel Core 10. generacji o nazwie kodowej „Ice Lake” oparte na technologii 10 nm weszły już do produkcji.

Dzięki procesorom Intel Core 10. generacji z kartą graficzną Iris Plus , komputery stacjonarne będą mogły po raz pierwszy wykonywać inteligentne procesy obliczeniowe na dużą skalę. Procesory te zostały wyposażone w ok. 2,5 raza szybsze obliczenia sztucznej inteligencji i ok. 2 razy wydajniejszą kartę graficzną, umożliwiają też prawie trzykrotnie szybszą bezprzewodową transmisję danych. Zapewniają dużo wyższy poziom integracji i znacznie zwiększają wydajność komputerów, które dzięki temu mogą sprostać nie tylko obecnym, lecz również przyszłym wymaganiom użytkowników.

Intel przedstawił pierwszą specyfikację programu zwiększania innowacyjności Project Athena . W wakacje 2019 r. pojawią się przeznaczone dla tego projektu systemy oparte na procesorach Intel Core 10. generacji.

Z myślą o graczach i entuzjastów nowych technologii Intel przedstawił nową edycję specjalną procesora Intel Core i9-9900KS 9. generacji o częstotliwości wszystkich rdzeni wynoszącej 5 GHz w trybie turbo, a także narzędzie Intel Performance Maximizer .

Z myślą o profesjonalistów Intel wprowadził na rynek procesory Intel Core™ vPro 9. generacji. Model Intel Core i9 został po raz pierwszy udoskonalony pod kątem platform biznesowych.

Procesory Intel Core 10. generacji: wysoki poziom integracji; sztuczna inteligencja na dużą skalę w komputerach PC

Intel przedstawił procesory Intel Core 10. generacji ― pierwsze, które umożliwiają wykorzystanie sztucznej inteligencji na dużą skalę w komputerach PC w oparciu o rozwiązanie Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost). Procesory te są oparte na opracowanej przez firmę Intel technologii przetwarzania 10 nm, nowej architekturze rdzeniowej „Sunny Cove” i nowej architekturze karty graficznej 11. generacji (Gen11). Procesory Intel Core 10. generacji będą obejmować różne modele, od Intel Core i3 do Intel Core i7, z maksymalnie 4 rdzeniami i 8 wątkami, o maksymalnej częstotliwości 4,1 GHz w trybie turbo i maksymalnej częstotliwości karty graficznej 1,1 GHz.

Procesory Intel Core 10. generacji zapewniają wymienione poniżej korzyści, które znacznie zwiększą wydajność cienkich i lekkich laptopów oraz urządzeń typu „dwa w jednym”:

Inteligentne działanie: Są to pierwsze procesory Intela zaprojektowane z myślą o używaniu sztucznej inteligencji na dużą skalę na laptopach. Wydajność sztucznej inteligencji z zastosowaniem technologii Intel DL Boost jest ok. 2,5 raza1 większa, co ma szczególne znaczenie w przypadku obciążeń wymagających minimalizacji opóźnień. Zintegrowana karta graficzna umożliwia obliczenia wektorowe o wydajności sięgającej jednego teraflopa w przypadku dużych obciążeń wymagających wnioskowania. Zwiększa kreatywność i produktywność użytkowników oraz zapewnia im lepszą rozrywkę na mobilnych, cienkich i lekkich laptopach. Wbudowana w system SOC technologia Intel® Gaussian Network Accelerator (GNA) ułatwia również używanie sztucznej inteligencji na komputerach PC przy niewielkim wykorzystaniu mocy obliczeniowej.

Skokowe zwiększenie możliwości karty graficznej: Nowa karta graficzna Intel® Iris® Plus, oparta na architekturze 11. generacji, ma prawie dwukrotnie większą wydajność2, co zapewnia wyjątkowe efekty graficzne. Z profesjonalnych funkcji tworzenia treści użytkownik może korzystać również w podróży. Standard HEVC zapewnia około dwukrotnie wydajniejsze kodowanie, technologia 4K HDR umożliwia wyświetlanie obrazów w miliardzie kolorów , nawet dwukrotnie większy współczynnik ramek na sekundę (FPS) zapewnia znakomite wrażenia graczom, a ekran o rozdzielczości 1080 p doskonale się nadaje do oglądania filmów.

Najwyższej klasy łączność: Nowe procesory zostały po raz pierwszy wyposażone w zintegrowane technologie Thunderbolt™ 3 i Intel® Wi-Fi 6 (Gig+), które umożliwiają niemal trzykrotnie3 szybszą bezprzewodową transmisję danych oraz zapewniają najszybszy i najbardziej wszechstronny port dostępny na rynku. Technologia łączności Wi-Fi 6 (Gig+) firmy Intel umożliwia bezprzewodową transmisję danych z szybkością przekraczającą 1 Gb/s w sposób jeszcze bardziej wydajny i niezawodny.

Zintegrowane procesory Intel Core 10. generacji zapewniają partnerom OEM większe możliwości wprowadzania innowacji o charakterze konstrukcyjnym i estetycznym. Zmniejszają rozmiary układów scalonych przy zachowaniu najnowszych i najwyższych standardów oraz światowej klasy wydajności. Systemyz procesorami Intel Core 10. generacji na rynku mają się pojawić najpóźniej latem 2019 roku.

Project Athena: przyspieszenie tempa innowacji

Intel przedstawił więcej informacji o programie Project Athena, w tym specyfikację jego wersji docelowej 1.0, która zostanie zastosowana w pierwszej fali laptopów w drugiej połowie bieżącego roku, a także pierwsze projekty pochodzące od partnerów, takich jak Acer, Dell, HP i Lenovo. Program ten opiera się na wieloletnich badaniach potrzeb, problemów i oczekiwań użytkowników laptopów. Jego głównym celem jest zapewnienie użytkownikom wrażeń odzwierciedlających świat rzeczywisty, mierzonych za pomocą tzw. kluczowych wskaźników doświadczeń (ang. keyexperienceindicators ― KEI).

Intel opracował nowe techniczne wskaźniki, które zostały użyte podczas weryfikacji programu, aby zapewnić spójne doświadczenia wszystkim użytkownikom laptopów. Wskaźniki te są oparte na badaniach jednego dnia z życia użytkowników laptopów w domu lub biurze. Intel opracowuje nowe wskaźniki, aby wspólnie z całym środowiskiem branżowym tworzyć innowacje polepszające doświadczenia użytkowników laptopów oraz rozwijać i doskonalić nowe funkcje w kolejnych latach. Oto pierwsze docelowe wartości wskaźników KEI:

Spójny czas reakcji podczas pracy na baterii

Co najmniej 9 godzin pracy na baterii w warunkach rzeczywistych i co najmniej 16 godzin lokalnego odtwarzania filmów wideo w trybie samolotowym

Wybudzenie systemu z trybu uśpienia w czasie krótszym niż 1 sekunda

Specyfikacja, która pomoże w osiągnięciu tych celów, obejmuje wymagania na poziomie platformy, takie jak zgodność komputera ze standardami Thunderbolt 3, Intel Wi-Fi 6 (Gig+) i OpenVINO AI, a także nowy połączony tryb gotowości (ang. modern connectedstandby) w sześciu obszarach: natychmiastowego działania, wydajności, reagowania, inteligencji, czasu pracy na baterii, łączności i obudowy. W ramach Project Athena Intel zapewnia wsparcie i współpracę techniczną obejmującą całe środowisko, do którego zapisało się ponad 100 firm, a także nowe narzędzia oraz wyposażenie laboratoriów Open Labs umożliwiające weryfikację i testowanie laptopów.

Oferta dostosowana do wymagań graczy, entuzjastów nowych technologii, twórców treści i profesjonalistów

Intel przedstawił również kilka innych propozycji, w tym specjalną edycję procesora Intel Core i9-9900KS 9. generacji, który został dostrojony w celu osiągnięcia częstotliwości pracy wszystkich rdzeni na poziomie 5 GHz w trybie turbo. Spodziewany termin dostępności to lato 2019 roku.

Firma pokazała również po raz pierwszy nowe narzędzie Intel Performance Maximizer (IPM) do automatycznego overclockingu. Pozwala ono w łatwy, dynamiczny i niezawodny sposób dostosować do indywidualnych potrzeb wybrany odblokowany procesor Gen Intel® Core™ 9. generacji do komputerów stacjonarnych z uwzględnieniem indywidualnego schematu działania. Dzięki temu overclockingstanie się powszechnie dostępne dla zwykłych użytkowników komputerów. IPM będzie udostępniany nieodpłatnie w ramach zestawu Intel Adaptix Technologies, który składa się z zaawansowanych narzędzi z zakresu technologii oprogramowania. Zestaw ten pomaga producentom OEM i klientom indywidualnym w maksymalizacji wydajności i zapewnieniu najlepszych doświadczeń użytkownika na poziomie platformy. Obejmuje on również technologie Intel Dynamic Tuning Technology, Intel Extreme Tuning Utility i Intel Graphics Command Center.

Ponadto firma przedstawiła aktualizacje trzech innych linii produktów: