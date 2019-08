CORSAIR K57 RGB Wireless bezprzewodowa klawiatura z ulepszoną technologią LED

CORSAIR wprowadza klawiaturę z CAPELLIX RGB LED i SLIPSTREAM WIRELESS

Spis treści

CORSAIR to jeden z liderów w dziedzinie produkcji urządzeń peryferyjnych dla graczy oraz części i akcesoriów komputerowych. W dniu 20 sierpnia 2019 roku na ryku pojawiła się nowa bezprzewodowa klawiatura membranowa dedykowana dla graczy. Model K57 RGB Wireless pozbawiony jest przewodów. To także pierwsza klawiatura kalifornijskiego producenta oferująca unikatowe technologie CAPELLIX RGB LED i SLIPSTREAM WIRELESS. K57 RGB świeci najjaśniej ze wszystkich produktów gamingowych CORSAIR dostępnych na rynku oraz gwarantuje wygodę superszybkiego i niezwykle stabilnego połączenia bezprzewodowego.

CORSAIR K57 RGB Wireless błyszczy żywym, dynamicznym podświetleniem RGB poszczególnych klawiszy, co jednak nie wpływa ujemnie na jej wydajność dzięki diodom LED CAPELLIX RGB. Wprowadzone po raz pierwszy w pamięci Dominator Platinum RGB DDR4 unikatowe diody firmy CORSAIR świecą nawet o 60% jaśniej od ich konwencjonalnych odpowiedników. Dodatkowo, są one także o prawie dwie trzecie bardziej wydajne, co sprawia, że bateria premierowej klawiatury CORSAIR K57 RGB Wireless wystarcza na 35 godzin działania po jednym naładowaniu, nawet z włączonym podświetleniem RGB. W związku z tym, można dłużej cieszyć wzrok efektami świetlnymi, a krócej ładować klawiaturę.

Mniej przewodów to więcej swobody dla użytkownika sprzętu. K57 RGB to pierwsza klawiatura kalifornijskiego producenta, w której zastosowano technologię SLIPSTREAM WIRELESS. K57 RGB działa bezprzewodowo z opóźnieniami na niesamowicie niskim poziomie – niższym niż 1 ms oraz w zasięgu do ponad 10 metrów od odbiornika, dlatego można jej używać zarówno przy biurku, jak i na kanapie. W technologii SLIPSTREAM WIRELESS wykorzystuje się inteligentne przełączanie częstotliwości (IFS), które zapewnia wyjątkowo stabilny sygnał nawet przy dużym zagęszczeniu ruchu bezprzewodowego. Wyposażone w nią urządzenie nieustannie wykrywa najszybsze kanały i przełącza się na nie. K57 RGB łączy się także z komputerem przez złącze USB oraz przez Bluetooth o niskim poziomie opóźnień, dlatego współpracuje z różnymi urządzeniami, w tym mobilnymi czy telewizorami smart TV.

Najnowszy produkt dla graczy od CORSAIR oferuje sześć programowalnych klawiszy do makr oraz specjalne przyciski multimedialne i regulatory, które umożliwiają sterowanie dźwiękiem bez konieczności wychodzenia na pulpit. Odłączana podpórka pod dłonie umożliwia komfortową grę, a cicho działające i szybko reagujące przełączniki membranowe wysokiej jakości ułatwiają pisanie oraz granie. Bezprzewodową K57 RGB można w pełni spersonalizować i skonfigurować we wszechstronnym oprogramowaniu CORSAIR iCUE. Umożliwia ono sterowanie dynamicznym i żywym podświetleniem RGB, a także programowanie zaawansowanych makr i mapowanie klawiszy. iCUE obejmuje swoim zasięgiem cały sprzęt użytkownika i umożliwia tworzenie w pełni zsynchronizowanych pokazów świetlnych na wszystkich urządzeniach CORSAIR kompatybilnych z iCUE, takich jak wentylatory, pamięć DRAM, myszki, taśmy LED i inne produkty. Podczas korzystania z gier zintegrowanych z iCUE iluminacja tych urządzeń może nawet reagować na aktualne zdarzenia w grze (np. w Metro: Exodus lub Tom Clancy's The Division 2).

CORSAIR K57 RGB Wireless - dane techniczne

Łączność bezprzewodowa: Superszybka technologia CORSAIR SLIPSTREAM WIRELESS TECHNOLOGY w paśmie 2,4 GHz z opóźnieniami poniżej 1 ms oraz Bluetooth 4.2 + LE

Superszybka technologia CORSAIR SLIPSTREAM WIRELESS TECHNOLOGY w paśmie 2,4 GHz z opóźnieniami poniżej 1 ms oraz Bluetooth 4.2 + LE Łączność przewodowa: USB 3.0 lub USB 3.1 Type-A

USB 3.0 lub USB 3.1 Type-A Podświetlenie: Indywidualnie programowane podświetlenie klawiszy, wbudowane tryby

Indywidualnie programowane podświetlenie klawiszy, wbudowane tryby podświetlenia

Kolory diod LED: RGB

RGB Przelotowy port USB: Nie

Nie Szyfrowanie łączności bezprzewodowej: 128-bitowe AES

128-bitowe AES Typ baterii: Pojedynczy, cylindryczny akumulator litowo-jonowy, wbudowany, 68,6 mm x 18,5 mm, 1-ogniwowy, o pojemności znamionowej 3200 mAh, napięciu znamionowym 3,67 V, 11,7 Wh, maksymalna masa 49 g, HAZMAT UN3481.

Pojedynczy, cylindryczny akumulator litowo-jonowy, wbudowany, 68,6 mm x 18,5 mm, 1-ogniwowy, o pojemności znamionowej 3200 mAh, napięciu znamionowym 3,67 V, 11,7 Wh, maksymalna masa 49 g, HAZMAT UN3481. Ładowanie baterii: Za pośrednictwem złącza USB z komputera

Czas działania baterii: SLIPSTREAM 2,4 GHz: Do 35 godzin ze standardowym podświetleniem i 175 godzin bez podświetlenia; Bluetooth: Do 40 godzin ze standardowym podświetleniem i 200 godzin bez podświetlenia

SLIPSTREAM 2,4 GHz: Do 35 godzin ze standardowym podświetleniem i 175 godzin bez podświetlenia; Bluetooth: Do 40 godzin ze standardowym podświetleniem i 200 godzin bez podświetlenia Klawisze multimedialne: Dedykowane (wyciszenie, ciszej/głośniej, stop, cofnij, odtwórz/pauza,

Dedykowane (wyciszenie, ciszej/głośniej, stop, cofnij, odtwórz/pauza, dalej)

Częstotliwość próbkowania USB: 1000 Hz

1000 Hz Matryca klawiatury: Z gumowymi kopułkami, z dotykowym sprzężeniem zwrotnym, anti-ghosting z selektywną obsługą jednoczesnego naciśnięcia 8 klawiszy (8KRO) + klawisze modyfikujące

Z gumowymi kopułkami, z dotykowym sprzężeniem zwrotnym, anti-ghosting z selektywną obsługą jednoczesnego naciśnięcia 8 klawiszy (8KRO) + klawisze modyfikujące Oprogramowanie: CORSAIR iCUE

CORSAIR iCUE Blokowanie klawisza Windows: Tak

Tak Podpórka pod nadgarstki: O pełnej długości, odłączana

O pełnej długości, odłączana Przewód: 1,8 m, nieplączący się z gumową osłoną, odłączany

CORSAIR K57 RGB Wireless - Dostępność, gwarancja, ceny

Bezprzewodowa klawiatura gamingowa K57 RGB Wireless jest już dostępna w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz u największych, polskich sprzedawców sprzętu elektronicznego. Sugerowana cena detaliczna premierowego produktu to 399 PLN. Klawiatura jest objęta dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną kalifornijskiego producenta.