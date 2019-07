CORSAIR wprowadza do oferty dwa nowe produkty pełne LED RGB – obudowę i wentylatory

CORSAIR, specjaliści od sprzętu dla graczy z podświetleniem LED RGB, zaprezentowali obudowę iCUE 220T RGB Airflow i wentylatory iCUE SP RGB PRO oraz nowy kontroler kompatybilny z oprogramowaniem CORSAIR iCUE – Lighting Node CORE.

Corasir wprowadził do sprzedaży nową, unikalną obudowę ICUE 220T RGB AIRFLOW oraz 120- i 140-milimetrowe wentylatory ICUE SP RGB PRO. Premierowe produkty, w pełni zintegrowane z oprogramowaniem CORSAIR iCUE, umożliwiają natychmiastowe uzyskanie efektu intensywnego podświetlenia RGB oraz gwarantują wydajne chłodzenie pozostałych podzespołów.

Precyzyjnie zaprojektowana pod kątem intensywnego i wydajnego chłodzenia obudowa iCUE 220T RGB Airflow ma zdejmowany panel przedni ze stali i charakterystyczny wygląd, co ułatwia dopływ powietrza do środka konstrukcji. Dodatkowo, specjalny układ wnętrza pomaga kierować chłodne powietrze dokładnie na najgorętsze elementy komputera. Tuż za stalowym panelem przednim zamontowano trzy premierowe wentylatory od CORSAIR. Zoptymalizowane pod kątem cichego działania iCUE SP120 RGB PRO, o maksymalnej szybkości 1400 RPM (obrót/minuta), zapewniają nie tylko intensywny przepływ powietrza i wysokie ciśnienie statyczne, ale też olśniewające podświetlenie całej konstrukcji.

W obudowie 220T RGB Airflow zmieści się do 6 wentylatorów 120 mm lub 4 wentylatory 140 mm albo kilka radiatorów o rozmiarach do 360 mm, dzięki czemu jej możliwości chłodzenia są jeszcze większe. Trzy produkty z serii SP120 RGB PRO będące częścią zestawu chłodzą system i podświetlają go łącznie 24 diodami – na każdym z nich znajduje się osiem indywidualnie adresowanych diod LED RGB. Premierowy produkt kalifornijskiego producenta zapewnia skuteczne chłodzenie nawet najbardziej wymagających konstrukcji, jednocześnie gwarantując olśniewające efekty wizualne.

iCUE 220T RGB Airflow posiada panel boczny z hartowanego szkła, który prezentuje wszystkie elementy komputera i umożliwia efektowne pokazy świetlne. Obudowa zapewnia też elastyczność pod względem pamięci masowej – pomieści do czterech dysków, w tym dwa na 2,5-calowych tacach i dwa dodatkowe (3,5 lub 2,5 cala) na tacach w wyjmowanej klatce. Intuicyjny układ kanałów do prowadzenia kabli i gumowe przepusty umożliwiają zachowanie idealnego porządku oraz doskonały przepływ powietrza. Osłona zasilacza o pełnej długości ukrywa zasilacz i kable, a wymienne filtry przeciwkurzowe na spodzie, u góry oraz z przodu obudowy ułatwiają utrzymanie czystości. Dzięki temu łatwe jest nie tylko zbudowanie perfekcyjnego, profesjonalnie wyglądającego komputera, ale też utrzymanie go w dobrym stanie.

Zarówno nowa obudowa, jak i premierowe wentylatory od razu po zmontowaniu systemu zapewniają wyjątkowe podświetlenie bez pogorszenia wydajności chłodzenia. iCUE 220T RGB Airflow jest dostępna w kolorze czarnym lub białym. iCUE SP RGB PRO są sprzedawane także osobno i osiągalne w zestawach 3 x 120 mm, 1 x 120 mm, 2 x 140 mm oraz 1 x 140 mm. Paczki złożone z dwóch lub trzech sztuk zawierają też kontroler oświetlenia iCUE Lighting Node CORE RGB.

Cyfrowy kontroler oświetlenia iCUE jest wymagany do programowego sterowania podświetleniem RGB w przypadku wszystkich wentylatorów SP RGB PRO.

SP120 RGB PRO podłącza się do znajdującego się w zestawie iCUE Lighting Node CORE, najnowszej pozycji w ofercie kontrolerów oświetlenia CORSAIR iCUE. Do Lighting Node CORE można podłączyć nawet do 6 wentylatorów RGB od CORSAIR bez konieczności montowania osobnego huba, więc uzyskanie efektownego podświetlenia RGB wentylatorów staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ponadto, mniejsza liczba przewodów ułatwia utrzymanie porządku w obudowie i eliminuje znienawidzony przez wielu użytkowników problem zarządzania kablami. Oprogramowanie iCUE zapewnia niemal nieograniczone możliwości dostosowania podświetlenia przez utworzenie misternych układów i efektów oraz zsynchronizowanie ich na wszystkich kompatybilnych urządzeniach CORSAIR, czyli wentylatorach, pamięciach DRAM, klawiaturach, myszach, taśmach LED i nie tylko.

DOSTĘPNOŚĆ, GWARANCJA I CENY

Obudowa iCUE 220T RGB Airflow pojawi się na polskim rynku do końca września br. w cenie do 399 PLN. Informację na temat cennika wentylatorów iCUE SP RGB PRO można uzyskać w witrynie internetowej firmy CORSAIR. Oba premierowe produkty są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.