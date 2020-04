CORaiL czyli SI rusza ratować rafy koralowe

Accenture, Intel i Sulubaii Environmental Foundation ogłosili Projekt: CORaiL. Jego głównym celem jest zaprzęgnięcie SI do ratowania raf koralowych.

Projekt: CORaiL będzie monitorował, analizował odporność oraz charakteryzował rafy koralowe na całym świecie. Jak na razie został użyty w przypadku filipińskiej rafy Pangatalan, gdzie od maja 2019 roku wykonał ponad 40 tysięcy zdjęć w celach naukowych. Rose Schooler, wiceprezes firmy Intel do spraw sprzedaży i marketingu, podsumowała: "Projekt: CORaiL jest niesamowitym przykładem tego, jak AI i technologia mogą być wykorzystane do pomocy naukowcom w monitorowaniu i przywracaniu rafy koralowej. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy współpracować z Accenture i Sulubaii Environmental Foundation, aby chronić naszą planetę".

Z kolei Jason Mitchell, dyrektor zarządzający Accenture Communications, Media & Technology, zauważa: "Sztuczna inteligencja zapewnia bezprecedensowe możliwości rozwiązania niektórych z najbardziej fundamentalnych problemów społeczeństwa. Projekt AI4Good dzięki wsparciu wielu partnerów dowodzi, że wspólnie możemy osiągać stawiane cele i mieć pozytywny wpływ na środowisko." W przypadku raf koralowych trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że w przyrodzie występuje ponad 800 rodzajów koralowców, będących domem dla 25% życia morskiego. Ponadto chronią wybrzeża przed burzami tropikalnymi i mają wpływ na gospodarkę - co roku turyści odwiedzający rafy koralowe zostawiają w krajach, w których się znajdują, ponad9,6 mld dolarów.

ONZ podaje, że rafy są zagrożone - jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest ocieplenie klimatu, swoje robi też rozwój wybrzeży. Projekt: CORaiL, wdrożony wspólnymi inżynierami Accenture, Sulubaaï i Intela, ma na celu próbę odtworzenia i uzupełnienia istniejącej zdegradowanych raf. Sulubaaï stworzył w tym celu betonową platformę, na której wspiera się niestabilny fragment koralowca, a w strategicznych miejscach umieszczone zostały kamery z platformą VASP (Accenture Applied Intelligence Video Analytics Services Platform). Ich celem jest wykrywanie i fotografowanie ryb, a także zliczanie i klasyfikowanie podwodnej fauny. Odciąża to naukowców, podając im od razu informacje niezbędne do prowadzenia działać związanych z ochroną rafy. VASP do działania wykorzystuje sprzęt firmy Intel: procesory Intel Xeon, Programowalne Karty Akceleracyjne Intel FPGA, procesor Intel Movidius VPU oraz zestaw narzędzi OpenVINO.

W chwili obecnej inżynierowie biorący udział w Projekcie CORaiL pracują nad prototypowym system - ma on korzystać ze zoptymalizowanej sieci neuronów koewolucyjnych oraz zapasowego zasilania. W planach jest również stosowanie kamer podczerwonych, a także badanie tempa migracji ryb tropikalnych.