COVID-19 w Chinach. Trudności producentów elektroniki

Na skutek wprowadzonych przez chiński rząd ograniczeń związanych z falą zachorowań na COVID-19 fabryki elektroniki użytkowej mogą ograniczyć produkcję.

W efekcie zwiększonej liczby zarażonych chorobą COVID-19 chiński rząd wprowadził w mieście Kunshan ograniczenia w ruchu osób i towarów. W tej miejscowości w okolicach Szanghaju produkowane są notebooki dla czołowych marek oraz elementy elektroniczne używane w branży komputerowej. W Kunshan swoje siedziby mają producenci komputerów przenośnych Compal, Pegatron i Wistron, producent półprzewodników (Nanya), monitorów (AUO) oraz kilka fabryk PCB (płytki drukowane).

Compal to fabryka urządzeń takich marek jak Apple, Acer, Lenovo, Dell, Toshiba, HP i Fujitsu. Pegatron jest producentem notebooków założonym przez Asusa i produkuje komputery pod tą marką, ale także dla Apple’a, Lenovo i Microsoftu. Wistron to dawna część Acera i oprócz laptopów tej marki produkuje sprzęt dla Lenovo, HP, Della, Acera i Xiaomi. Ograniczenia w Kunshan oznaczają brak możliwości przemieszczania się pracowników oraz realizowania dostaw do zakładów przemysłowych, co może spowodować ich czasowe zamknięcie. Jeżeli blokada będzie się przedłużać, negatywnie wpłynie na światową podaż komputerów przenośnych, co niewątpliwie spowoduje wzrost cen.

Źródło: Tom's Hardware