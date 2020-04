CS: GO - Krieg doczekał się znerfowania

Na życzenie wielu graczy Valve wprowadziło zmiany w Counter-Strike: Global Offensive. Potężne SG553 stanie się nieco słabsze.

Counter-Strike: Global Offensive, czyli CS:GO to tytuł cieszący ogromną popularnością. Jedna z występujących w nim broni, SG553, znana jako Krieg, była w opinii wielu graczy zbyt mocna. Dlatego Valve wprowadziło zmiany, w których zmniejszono częstotliwość wystrzałów z karabinu oraz ich celność, aby miał parametry bardziej zbliżone do innych broni tego typu. Nie jest to jedyna zmiana - wprowadzono poprawki celności w AUG, zmniejszono cenę M4A1-S do 2900 dolarów, Bizon lepiej radzi sobie z pancerzami, a w Tec-9 zmniejszono niedokładność strzałów oddawanych w serii. Poprawki nie ominęły także Deagle - tutaj zwiększa się celność strzałów oddawanych w trakcie skoku, a także zmniejsza czas potrzebny na stabilizację po wylądowaniu. Jednak już słychać pierwsze głosy, że są to zbyt dobre zmiany i szykuje się kolejna nazbyt "wypasiona" broń.

Wprowadzona aktualizacja to także zmiany na mapach: Anubis (dodatkowo zezwolono na używanie tej mapy w trybie turniejowym), Chlorine, Inferno, Office, Overpass i Mirage. Ze spraw technicznych - niektóre tekstury zostały lepiej skompresowane, co wpłynie na mniejsze zapotrzebowanie na pamięć, ściszono boty, a także dodano opcję -noubershader. Ma ona pomóc użytkownikom starszych procesorów Intela w osiągnięciu lepszego framerate. Pełna lista zmian znajduje się na tej stronie.

