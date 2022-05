Cała linia Arc Alchemist wyciekła do sieci. Są zaskoczenia?

Zobacz, co na najbliższą przyszłość szykuje Intel.

Intel już wprowadza na rynek swoje mobilne układy graficzne z rodziny Arc (jak widać na grafice powyżej), jednak na desktopowe przyjdzie nam jeszcze poczekać. Wiemy już, jakie modele pojawią się w sprzedaży. Intel nieopatrznie opublikował całą ich listę przy okazji wypuszczenia wersji beta swoich sterowników. W dokumentacji wypatrzył je użytkownik Twotter momomo_us, który jest znaną postacią wśród osób wyszukujących przecieków. Znajdziemy tu zarówno układy już znajdujące się na rynku, jak i całą nadchodzącą rodzinę Arc Alchemist.

Fot. Neowin

Co nam to mówi? Przede wszystkim to, że Intel chce wprowadzić na rynek większą liczbę swoich układów, a więc myśli o poważnej walce z AMD i Nvidią. Karty Alchemist będą podzielone na trzy grupy, podobnie jak procesory. A więc budżetowe to Arc3 (A3), średniaki to Arc 5 (A5), a najmocniejsze to Arc 7 (A7). Dzięki temu każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.

Warto także dodać, że w dokumentacji sterowników znajdowała się informacja o architekturze Elasti. Może być to następna, nieujawniona jeszcze linia Arc, po zapowiedzianych Alchemist, Battlemage, Celestial oraz Druid.

Źródło: Neowin