Caliber - taktyczny shooter od twórców World of Tanks, niebawem otrzyma betę w Europie

Wargaming.net i studio 1C Game, poinformowali właśnie, że już niebawem będziemy mogli wziąć udział w beta testach ich najnowszej produkcji - Caliber.

Caliber to trzecioosobowy taktyczny shooter tworzony przez autorów takich gier jak World of Tanks czy World of Warships. Produkcja ta zadebiutuje ostatecznie w formie free-to-play, jednak zanim to nastąpi, będziemy mogli wziąć udział w jej beta testach.

Jak właśnie poinformowali twórcy Caliber, europejskie beta testy gry rozpoczną się już niebawem, kiedy dokładnie? Tego niestety nie ujawniono, ale możemy się spodziewać, że nastąpi to wkrótce po tegorocznym Intel Extreme Masters (28 luty - 1 marca 2020). Przedstawiciele Wargaming potwierdzili właśnie, że podczas święta graczy w Katowicach możliwe będzie wypróbowanie dema produkcji. Po tym wydarzeniu, twórcy zaczną zapraszać pierwszych graczy do udziałów w testach Caliber. Jeśli jesteście zainteresowaniem tytułem, to już teraz możecie zapisać się do testów na oficjalnej stronie gry.

Jak podkreśla zespół odpowiedzialny za grę - Caliber skupia się na taktycznych starciach, a typowy dla FPS-ów - szybki czas reakcji, nie odgrywa tu już tak znaczącej roli. Kluczem do zwycięstwa ma być współpraca czwórki graczy, którzy wcielać się będą mogli w różne klasy postaci. Caliber mocno stawia na realizm, dlatego też w grze nie zabraknie perfekcyjnie odwzorowanego wyposażenia i umundurowania najlepszych oddziałów sił specjalnych na świecie, w tym: amerykańskiego Navy SEALs, naszego rodzimego GROM-u czy niemieckiego Kommando Spezialkräfte.

źródło: wccftech.com