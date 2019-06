Calibra - Facebook prezentuje portfel dla swojej kryptowaluty

Były domysły, przecieki, spekulacje, ale już wszystko jasne i oficjalnie potwierdzone. Facebook oficjalnie zaprezentował portfel dla swojej krypowaluty o nazwie Libra.

Calibra to portfel, który zostanie udostępniony w 2020 roku wraz ze wspomnianą Librą. Ale - jak zapowiada Facebook - nie będzie to jedyna obsługiwana waluta. Portfel będzie samodzielną aplikacją, znajdzie się również w firmowanych przez sieć społecznościową, jak Messenger i WhatsApp. W zamieszczonym na ten temat wpisie na firmowym blogu, możemy przeczytać, że o ile dzięki internetowi bycia w ciągłym kontakcie z rodziną i przyjaciółmi jest w dzisiejszych czasach bardzo łatwe i powszechne, o tyle sprawy finansowe prezentują się nieco gorzej. Ponad połowa dorosłych internautów nie posiada konta bankowego, co dotyczy zwłaszcza krajów rozwijających się. Koszty tego wykluczenia są duże - ok. 70% biznesów w tych krajach nie ma dostępu do kredytów, a rocznie koszty klasycznych przelewów wynoszą ponad 25 miliardów dolarów. Facebook uruchamia Calibra, aby zmienić te stan rzeczy.

Calibra to cyfrowy portfel, który ma umożliwić oszczędzanie, wysyłanie i wydawanie Libry. Będzie można przekazać środki każdemu, kto ma smartfona, w sposób równie łatwy jak wysłanie SMS-a. Z biegiem czasu powinny pojawić się dodatkowe usługi dla użytkowników prywatnych oraz biznesowych, jak możliwość płacenia rachunków, regulowania należności w sklepach za pomocą czytnika kodów, a nawet płacenia za bilety komunikacji miejskiej. Od samego początku będzie kładziony duży nacisk na bezpieczeństwo prywatnych danych. Facebook ma używać tych samych procesów weryfikacji i ochrony, co systemy bankowe i karty kredytowe, a zautomatyzowane, proaktywne systemy będą monitorować aktywność w celu wykrycia podejrzanych zachowań.

Calibra nie będzie udostępniać informacji o portfelu ani danych właściciela żadnym firmom trzecim bez porozumienia z użytkownikiem, dlatego nie zostanie wykorzystana np. do personalizacji reklam. Aktualnie trwają cały czas prace nad tym systemem, a biorą w nich udział eksperci od blockchain i bankowości. Czy Libra odniesie sukces? Cóż, za wcześnie, aby o tym cokolwiek powiedzieć, ale biorąc pod uwagę globalną popularność Facebooka - ma na to dużą szansę.