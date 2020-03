Call Of Duty: Warzone ma już 6 milionów graczy! Twórcy dziękują za wsparcie

Wszystko to w zaledwie 24 godziny od oficjalnego startu gry.

Activision długo trzymało w tajemnicy swój najnowszy projekt z serii Call of Duty. Darmowy battle royale - Call Of Duty: Warzone, zadebiutował zaledwie dwa dni temu, a jak pochwalili się właśnie twórcy gry, wystarczyły 24 godziny, aby po tytuł sięgnęło 6 milionów graczy. Twórcy podziękowali fanom za wsparcie i dodali, że to dopiero początek nowej, ekscytującej podróży.

Wynik Call Of Duty: Warzone, jest tym bardziej imponujący, jeśli porównamy go z rezultatami uzyskanymi przez największych obecnie konkurentów na rynku - Apex Legends i Fortnite. Daniel Ahmad - analityk specjalizujący się w branży gier wideo, podkreślił, że produkcja Electronic Arts w ciągu 24 godzin od startu przyciągnęła uwagę 2,5 miliona graczy, natomiast obecny hegemon - Fortnite, zaledwie milion. Oczywiście, jak to zwykle bywa w przypadku gier sieciowych, bardziej istotne jest to, czy Call Of Duty: Warzone będzie w stanie utrzymać tak wysoką liczbę graczy przez dłuższy okres czasu.

Magia Call of Duty na pewno zrobiła swoje, teraz twórcy gry muszą udowodnić, że Warzone to nie tylko dodatek do Modern Warfare, ale projekt, który będzie długo rozwijany i wspierany. Zdaniem Byrona Beede - wiceprezydenta Activision, takie są właśnie plany zespołów Infinity Ward oraz Raven Software, które odpowiadają zw Warzone. Ponoć twórcy już teraz planują liczne wydarzenia i nowości, które mają trafić do gry.

Call Of Duty: Warzone jest obecnie dostępne na PlayStation 4, Xbox One i PC. Jeśli jesteście ciekawi czy wasz pecet "udźwignie" nowy battle royale, zapraszamy tutaj.

źródło: wccftech.com