Call of Duty 2020 będzie prawdopodobnie rebootem Black Ops

Seria Call of Duty: Black Ops może powrócić w wielkim stylu, a to za sprawą tegorocznego rebootu, który przeniesie nas w czasy wojny w Wietnamie.

Sporo się ostatnio dzieje wokół marki Call of Duty. Zaledwie tydzień wystarczył, aby najnowsza, darmowa odsłona cyklu dołączyła do grona najpopularniejszych battle royale na rynku. Warzone może się już pochwalić ponad 30 milionami użytkowników. W sieci pojawia się również coraz więcej plotek na temat kolejnych produkcji z serii.

Według najnowszych informacji, Activision intensywnie pracuje nad trzema grami w ramach marki Call of Duty. Pierwszą z nich jest Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, na temat której przybyło ostatnio informacji. Kolejną produkcją ma być dzieło studia Sledgehammer Games, które, podobnie jak Warzone, będzie darmowe. Pewna jest również nowa, pełnoprawna odsłona cyklu, która zadebiutuje na jesieni.

Activision już wcześniej potwierdziło, że Call of Duty 2020 to pewniak, co jednak kryje się za tą roboczą nazwą? Zdaniem, sprawdzonego już, leakstera - TheGamingRevolution, Activision zamierza powtórzyć sukces zeszłorocznego Modern Warfare, i tegoroczne Call of Duty będzie oficjalnym rebootem podserii - Black Ops. Nad grą pracuje ponoć studio Treyarch, które może liczyć na wsparcie Raven Software i Sledgehammer Games.

Główna kampania będzie koncentrować się na prawdziwych wydarzeniach podczas zimnej wojny i wojny w Wietnamie. Jako główni bohaterowie powrócą również Alex Mason i sierżant Frank Woods, choć tym razem mają ich zagrać inni aktorzy. Przedstawiona historia ma być znacznie bardziej "surowa" niż w oryginale, natomiast rozgrywka ma stawiać na realizm.

Rozgrywki sieciowe pozwolą nam na udział w dużych starciach 32 na 32, na wzór trybu Ground War z Modern Warfare. Powrócą również zombie w oddzielnej kampanii umiejscowionej w Wietnamie. Co ciekawe, również tutaj twórcy chcą postawić na większy realizm.

Call of Duty 2020 nosi nazwę kodową Zeus, a ostatecznie gra może zostać wydana jako Call of Duty: Black Ops lub Call of Duty: Black Operations.

źródło: gamingbolt.com