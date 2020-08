Call of Duty 2020 może zostać zaprezentowane już w tym tygodniu

Czy wreszcie doczekamy się prezentacji tegorocznej odsłony serii Call of Duty? Gracze dotarli do nowych informacji, które sugerują, że już w tym tygodniu czeka na nas coś ciekawego.

Call of Duty 2020 - nowych rewelacji na temat gry możemy spodziewać się już w najbliższy piątek

Activision nie śpieszy się z prezentacją tegorocznej odsłony Call of Duty. Właściciel marki zdradził jedynie ostatnio, że prezentacja Call of Duty 2020 będzie "nietypowa". Jak bardzo? O tym mogli przekonać się już gracze CoD: Warzone, którzy przez kilka miesięcy skupieni byli na rozwiązywaniu tajemnic bunkrów umieszczonych na mapie, które rzekomo miały prowadzić do ujawnienia CoD: 2020. W ostatnich dniach, sympatycy Warzone zaczęli otrzymywać dziwne wiadomości. Podczas rozgrywki obraz nieco się rozmywał, a ci co bardziej czujni mogli dostrzec napisy "know your history" (poznaj swoją historię) oraz "doomed to repeat it" (skazany na jej powtórzenie - w odniesieniu do historii).

Hasła te nabierają dodatkowego znaczenia gdy połączymy je z dotychczasowymi informacjami na temat gry. Niemal wszystkie opublikowane do tej pory plotki i spekulacje sugerują, iż nowa odsłona serii nosić będzie tytuł - Call of Duty: Black Ops Cold War, a w samej produkcji będziemy "skakać" po różnych czasach (m.in. wojna w Wietnamie, "kryzys kubański" oraz teraźniejszość). Może to oznaczać, że w głównej kampanii gry przyjdzie nam zmierzyć się z podobną sytuacją, z którą mierzył się świat w latach 1947 - 1991 (okres trwania "zimnej wojny").

To jednak nie koniec poszlak na temat nowej odsłony serii Call of Duty. Leakster specjalizujący się w zdobywaniu informacji na temat kultowego cyklu FPS-ów - CharlieIntel, odnalazł tajemniczą stronę internetową powiązaną z Activision. Na niej widzimy m.in. wyłączony telewizor, telefon stacjonarny, i kilka innych elementów, które pozwalają nam przypuszczać, że nawiązuje ona do lat 80-tych minionego wieku. Najbardziej interesujący jest jednak budzik z zegarem wyświetlającym godzinę 12:00 i datę 08-14. Przypominamy tylko, że 14 sierpnia nastąpi już w najbliższy piątek. Leaksterzy nie mają wątpliwości, że właśnie tego dnia poznamy kolejne informacje na temat Call of Duty 2020. Czy będzie to już oficjalna zapowiedź tytułu? Tego niestety nie możemy być pewni.

Zobacz również: Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 zadebiutuje dopiero w 2021 roku