Call of Duty 2020 - poznaliśmy nowe informacje na temat produkcji

Poznaliśmy nowe informacje na temat tegorocznej odsłony serii Call of Duty, w tym, możliwe że oficjalny tytuł produkcji.

Wciąż czekamy na oficjalną prezentację tegorocznej odsłony serii Call of Duty, o tym, że takowa powstaje nie mamy żadnych wątpliwości, wszak niejednokrotnie potwierdzali to przedstawiciele Activision. Co więcej, do sieci regularnie trafiają "przecieki" na temat produkcji, która rzekoma ma nosić tytuł - Call of Duty Black Ops Cold War.

Wersja alfa gry, obecnie pod nazwą The Red Door, wyciekła na serwery Microsoft Store w zeszłym tygodniu. Wcześniej podobna pozycja pojawiła się w cyfrowym sklepie PlayStation. Niektórzy gracze zdołali dotrzeć do szczegółowych informacji na temat gry zawartych w plikach wersji alfa.

Dzięki temu dowiedzieliśmy się m.in., że Call of Duty 2020 zabierze nas nie tylko do Wietnamu (o którym spekulowano już wcześniej), ale również do: Niemiec, Nikaragui, Rosji (Moskwa) i USA (Miami). Po raz kolejny potwierdziły się również informacje na temat powrotu trybu zombie. Co wydaje się dość logiczne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że za najnowszą odsłonę serii Call of Duty odpowiada studio Treyarch, które w zasadzie wprowadziło "żywe trupy" do cyklu.

Okazuje się również, że tegoroczna odsłona serii nosić będzie ostatecznie inny tytuł, niż do tej pory sugerowano. Według najnowszych informacji CoD 2020 to Call of Duty: Black Ops CIA.

Kiedy możemy spodziewać się oficjalnej prezentacji gry? Wielce prawdopodobne, że już w tym tygodniu. W najbliższy czwartek, o godzinie 18:00, odbędzie się wielka prezentacja gier na Xbox Series X. Możliwe, że wówczas zobaczymy pierwszy zwiastun Call of Duty 2020.

