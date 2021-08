Call of Duty 2021 - Activision potwierdza datę premiery i platformy

Activision ujawniło pierwsze informacje na temat tegorocznej odsłony serii Call of Duty. Wiemy już kiedy możemy spodziewać się gry i na jakie platformy trafi.

fot. Activision

Wielkimi krokami zbliżamy się do zapowiedzi tegorocznej odsłony serii Call of Duty. Activison postanowiło już nawet uchylić nam "rąbka tajemnicy" na temat rzeczonej produkcji. Daniel Alegre, prezes i dyrektor generalny Activision Blizzard, wypowiadając się podczas wczorajszej konferencji prasowej dotyczącej wyników finansowych za drugi kwartał, ujawnił kilka szczegółów na temat gry.

Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że Call of Duty 2021 zadebiutuje pomiędzy październikiem a grudniem tego roku. Gra będzie dostępna zarówno na nowych, jak i starszych konsolach oraz PC. Co więcej, gracze odwiedzą scenerie, które "znają i kochają". Co to może oznaczać? Najprawdopodobniej powrót do realiów drugiej wojny światowej. Warto przypomnieć, że już wcześniej spekulowano, iż nowa odsłona serii nosić będzie tytuł Call of Duty: Vanguard i po raz kolejny pozwoli nam walczyć na frontach drugiej wojny światowej.

Zobacz również:

Nasze zespoły nadal ciężko pracują nad kolejną odsłoną Call of Duty premium, planowaną na czwarty kwartał. Jesteśmy przekonani, że to wydanie będzie niesamowicie dobrze przyjęte - od scenerii, którą nasi fani znają i kochają, po niesamowitą ilość zawartości, w tym obszerny harmonogram operacji na żywo. Poza wprowadzeniem wspaniałego, płynnego doświadczenia dla obecnych i przyszłych graczy konsolowych, skupiamy się na kontynuowaniu integracji Warzone i angażowaniu naszych bezpośrednich relacji z bazą graczy poprzez jeszcze głębszą integrację zawartości pomiędzy płatnym i darmowym doświadczeniem - Daniel Alegre.

Call of Duty: Vanguard zadebiutuje na PlayStation 5, PS4, PC, Xbox Series X/S, Xbox One oraz PC. Oficjalnego ujawnienia tytułu możemy spodziewać się w nadchodzących tygodniach. Najprawdopodobniej dojdzie do niego podczas wydarzenia związanego z CoD: Warzone.

Zobacz również: The Ascent – recenzja gry. Na taki Cyberpunk czekaliśmy!