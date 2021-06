Call of Duty 2021 w realiach II wojny światowej. Zapowiedź wkrótce

W Battle.net pojawiło się Call of Duty o nazwie kodowej Slipstream. Niebawem możemy spodziewać się zapowiedzi nowej gry od Activision.

Niebawem możemy się spodziewać oficjalnej zapowiedzi nowej gry z serii Call of Duty. Tom Henderson, jedna z najbardziej zaufanych osób z grona leakerów, zauważył w Battle.net nadchodzący tytuł Call of Duty 2021. Aktualnie jedyne co możemy zobaczyć to zbiór cyferek oraz komunikat "Hej, wiedz, że ta gra jest zaszyfrowana i jest wersją deweloperską".

Call of Duty 2021 has updated on https://t.co/hsFaJ0phsm as "Call of Duty: Slipstream" with the attached logo. Looks very WW2 to me. pic.twitter.com/O35cusy2lW — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 29, 2021

Gra pojawiła się pod kryptonimem Slipstream. Jest to jednak prawdopodobnie tylko nazwa kodowa. Możemy zobaczyć także logo, które pozwala przypuszczać, że zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, nowe Call of Duty ponownie zabierze nas w realia II wojny światowej i otrzyma podtytuł Vanguard. Za powstanie tej produkcji odpowiada studio Sledgehammer Games, które ma w swoim portfolio m.in. Call of Duty: World War II.

Ostatnia gra CoD z II wojną światową na pierwszym planie zebrała bardzo mieszane recenzje. Wiele osób chwaliło jednak funkcję Headquarters HUB i prosi o jej dodanie do nadchodzącej produkcji. Niektórzy twierdzą, że słynna mapa London Docks z CoD WWII ma wrócić do Vanguard w postaci DLC.

