Call of Duty Black Ops Cold War - do serii powróci tryb zombie

Poznaliśmy kolejne informacje na temat tegorocznej odsłony Call of Duty - do serii powróci tryb zombie.

Możliwe, że jeszcze w tym miesiącu doczekamy się oficjalnej zapowiedzi tegorocznej odsłony Call of Duty. Zanim to jednak nastąpi, musimy zadowolić się licznymi plotkami i spekulacjami. Według informacji, które opublikował serwis PS4 Database, na serwerach PlayStation Network pojawiła się tajemnicza gra o nazwie "The Red Door". Choć w pierwszym odruchu nie przywołuje ona na myśl serii Call of Duty, to już jej nazwa kodowa jak najbardziej - EP0002-CUSA20074_00-COD2020INTALPHA1.

Fragment "COD2020INTALPHA" nie pozostawia złudzeń co do tego, z czym mamy do czynienia. Z opublikowanych informacji dowiadujemy się również, że na serwery PlayStation trafiła już zawartość gry o łącznej "wadze" - 71,4 GB. W sam raz na solidny build alpha wersji.

To jednak nie wszystko, na podstawie powyższych informacji udało się ustalić, że wraz z debiutem Call of Duty Black Ops Cold War (domniemany tytuł tegorocznej części), do gry powróci tryb zombie. Co więcej, "żywe trupy" mogą zawitać również do battle royale - CoD: Warzone. Podekscytowani? Bo my na pewno, zombie nigdy za wiele.

źródło: vg247.com