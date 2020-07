Call of Duty Black Ops Cold War - oficjalna zapowiedź gry coraz bliżej?

Tajemnicza gra z gatunku FPS od Activision - The Red Door, trafiła do Microsoft Store. Wiele wskazuje jednak na to, iż w rzeczywistości jest to wersja alpha Call of Duty Black Ops Cold War.

Sklepowa strona gry The Red Door opatrzona została pojedynczą grafiką (powyżej), informacją dotyczącą kompatybilnej platformy (Xbox One) oraz krótką "zajawką" produkcji:

Jest więcej niż jedna prawda. Jeśli szukasz odpowiedzi, bądź gotów kwestionować wszystko i zaakceptuj, że nic już nie będzie takie samo. Czerwone drzwi już czekają, czy odważysz się przez nie przejść?

Trzeba przyznać, że opis brzmi intrygująco i zgodnie z informacjami, do których dotarli leaksterzy może to być wstęp do oficjalnej zapowiedzi tegorocznej odsłony Call of Duty - Black Ops Cold War. Warto przypomnieć, że kilka tygodni temu tytuł The Red Door odnaleziono w sklepie PlayStation Network, gdzie dodatkowo powiązany był z nazwą kodową "COD2020INTALPHA1", co nie pozostawia nam złudzeń z czym mamy tak naprawdę do czynienia.

Biorąc pod uwagę, że mamy już połowę lipca, to śmiało możemy oczekiwać, że niebawem Activision oficjalnie zapowie Call of Duty: Black Ops Cold War. Co może pojawić się w tegorocznej odsłonie serii? Z dotychczasowych "przecieków" wiemy, że akcja gry przeniesie nas w czasy "Zimnej wojny", a konkretnie w lata 60-te i 70-te ubiegłego wieku. Inne źródła podają, że w grze znaczącą rolę odegra również "wojna wietnamska". Sympatyków "żywych trupów" z pewnością ucieszy fakt, że do gry powróci tryb zombie.

W oczekiwaniu na Call of Duty 2020, graczom pozostaje rywalizacja w Modern Warfare bądź Warzone.

