Call of Duty: Black Ops Cold War oficjalnie! Mamy nowy zwiastun

Koniec ze spekulacjami, doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi tegorocznej odsłony serii Call of Duty, która nosić będzie podtytuł Black Ops Cold War.

Activision postanowiło w tym roku, wyjątkowo nietypowo zapowiedzieć kolejną odsłonę serii Call of Duty. Sekrety umieszczone w CoD: Warzone czy na tajemniczych stronach internetowych miały doprowadzić graczy do odkrycia fabuły i nazwy tegorocznej odsłony cyklu. Po miesiącach spekulacji i wytężonej pracy całej społeczności gry, udało się wreszcie doprowadzić do oficjalnej zapowiedzi Call of Duty: Black Ops Cold War.

Co wiemy na temat gry? Oficjalnie, wciąż niewiele. Najnowszy zwiastun przybliża nam jedynie oś fabularną, która, zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami, przedstawi nam wydarzenia z różnych okresów. Czego jeszcze się dowiedzieliśmy? Za grą stoi studia Treyarch i Raven Software, a to oznacza, że wcześniejsze "przecieki" na temat powrotu trybu zombie mogą znaleźć odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Kiedy otrzymamy pierwszy gameplay bądź zwiastun przedstawiający główne elementy produkcji? Tego niestety nie wiemy, ale z pewnością warto 26 sierpnia odwiedzić Werdańsk (mapę z Call of Duty Warzone). Zgodnie z ujawnionymi dzisiaj informacjami, to właśnie tam odbędzie się pełna prezentacja tytułu.

