Call of Duty Black Ops Cold War - poznaliśmy datę premiery i pierwsze informacje na temat trybu multiplayer

Wielce prawdopodobne, że właśnie poznaliśmy datę premiery Call of Duty Black Ops Cold War. Zaskoczenia nie będzie.

Najbliższy tydzień zdecydowanie należeć będzie do Call of Duty Black Ops Cold War. Dopiero co was informowaliśmy o beta testach i przedsprzedaży gry, a już mamy dla was kolejne wieści.

Jak donosi serwis CharlieIntel, w plikach gier Call of Duty Modern Warfare i CoD: Warzone, znaleziono mnóstwo informacji na temat najnowszej odsłony serii. Przede wszystkim udało im się dotrzeć do daty premiery Call of Duty Black Ops Cold War, ta ma nastąpić dokładnie 13 listopada. Trzeba przyznać, że wydaje się być ona wiarygodna, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę historię poprzednich części cyklu.

To jednak nie koniec, "data minersi" dotarli również do informacji na temat trybu sieciowego Black Ops Cold War, a konkretnie do daty jego oficjalnej prezentacji. Na pierwszy pokaz z rozgrywki multiplayer będziemy musieli poczekać do 9 września. Jeśli informacje te się powtórzą, to wielce prawdopodobne, iż zarówno jutrzejsza prezentacja Call of Duty Black Ops Cold War, jak i ta zaplanowana na czwartek (podczas Gamescom 2020 Opening Night Live) skupiać się będzie jedynie na kampanii dla jednego gracza.

