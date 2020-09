Call of Duty: Black Ops Cold War - poznaliśmy szczegóły trybu multiplayer

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Activision i studio Treyarch ujawnili dzisiaj szczegóły na temat trybu multiplayer w Call of Duty: Black Ops Cold War.

Spis treści

Choć kampania fabularna Call of Duty: Black Ops Cold War zapowiada się wyjątkowo ciekawie, to nie da się ukryć, że większość graczy sięga po gry z serii Call of Duty z powodu rozbudowanych trybów sieciowych. Nic zatem dziwnego, że studio Treyarch postanowiło poświęcić multiplayerowi zupełnie oddzielną prezentację.

Call of Duty: Black Ops Cold War multiplayer - mapy, tryby, bronie

Multiplayer w Call of Duty: Black Ops Cold War przyniesie nam zupełnie nowe mapy, które mają być znacznie większe i bardziej zróżnicowane niż cokolwiek widzieliśmy do tej pory w serii. Odwiedzimy m.in. Miami, Angolę czy Uzbekistan.

Oprócz dobrze znanych trybów jak drużynowy deathmatch czy dominacja zapowiedziano również zupełnie nowe, jak np.: VIP Escort oraz Combined Arms Domination. Ten pierwszy pozwoli na starcia 6 na 6, w których jedna drużyna eskortuje gracza i stara się uciec z mapy, druga natomiast za wszelką ceną stara się zabić VIPa. Jeszcze ciekawiej zapowiada się Combined Arms Domination, w którym do rywalizacji staną dwa 12-osobowe zespoły. Do starć wykorzystamy nie tylko broń palną, ale również najróżniejsze pojazdy jak: czołgi, łodzi, helikoptery czy motory.

Studio Treyarch pochwaliło się również niezwykłym dopracowaniem broni, nie tylko pod względem fizycznym, ale również dźwiękowym i gameplay'owym. Fani personalizacji nie będą rozczarowani, każda broń główna otrzyma aż 54 dodatki z 9 różnych kategorii.

Zadowoleni będą również gracze battle royale - Call of Duty Warzone. Treyarch zapowiedziało, że premiera Black Ops Cold War będzie początkiem ewolucji Warzone. Możemy liczyć nie tylko na nowe bronie, pojazdy, operatorów, ale również mapy inspirowane najnowszą odsłoną cyklu.

Call of Duty: Black Ops Cold War multiplayer - rewolucja czy ewolucja?

Jest jeszcze za wcześnie, aby ocenić tryb sieciowy w Black Ops Cold War, ale po zaprezentowanych dzisiaj materiałach śmiało możemy założyć, że pod wieloma względami będzie to rozwinięcie rozwiązań (szczególnie tych związanych z gameplay'em) z CoD: Modern Warfare i poprzednich odsłon Black Ops. Twórcy podkreślili, że stawiają na realizm, choć jednocześnie chcą, aby gra była przystępna również dla nowych graczy.

Co istotne, zapowiedziano również, że Call of Duty: Black Ops Cold War będzie wspierać nie tylko funkcję cross-play, ale również cross-gen. Co to oznacza? Otóż gracze ze wszystkich systemów, na których pojawi się gra, będą mogli oddać się wspólnej zabawie.

Call of Duty: Black Ops Cold War zadebiutuje 13 listopada na PS4, Xbox One, Xbox Series S/X i PC. W późniejszym terminie gra zawita również na PlayStation 5. Otwarte beta testy produkcji rozpoczną już 8 października.