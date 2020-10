Call of Duty: Black Ops Cold War - sprawdź jak brzmi polski dubbing

Call of Duty: Black Ops Cold War doczekało się właśnie zwiastuna premierowego? Że trochę za wcześnie? Cóż, przynajmniej możemy usłyszeć jak brzmi polski dubbing

Call of Duty: Black Ops Cold War zadebiutuje 13 listopada na PC, PS4, Xbox One oraz Xbox Series X/S. W późniejszym terminie gra trafi również na PS5. Do premiery gry pozostały zatem jeszcze niemal trzy tygodnie. Nie przeszkadza to jednak wydawcy tytułu - firmie Activision, do zaprezentowania premierowego zwiastuna produkcji.

W materiale nie mogło oczywiście zabraknąć wybuchów, pościgów i dramatycznych scen. Po prostu Call of Duty w pełnej formie. Zwiastun pojawił się w kilku wersjach językowych, w tym z polskim dubbingiem. Jeśli jesteście ciekawi, jak poradzili sobie nasi rodzimi aktorzy, to zapraszamy do obejrzenia materiału poniżej.

Cóż, trzeba przyznać, że Call of Duty: Black Ops Cold War nie trafi do panteonu najwybitniejszych polskich dubbingów. Dla porównania, mamy też dla was oryginalny, angielskojęzyczny zwiastun.

Przypomnijmy, że kampania dla jednego gracza w Call of Duty: Black Ops Cold War przeniesie nas do 1981 roku. Gracze wcielą się w członka jednostki specjalnej, której zadaniem jest odnalezienie i powstrzymanie tajemniczego Perseusza. Po raz pierwszy w historii serii Call of Duty otrzymamy możliwość stworzenia własnej postaci. Będziemy mogli zadecydować nie tylko o jej wyglądzie, pochodzeniu czy płci, ale również o umiejętnościach czy cechach osobowości. Te ostatnie będą miały niebagatelny wpływ na rozgrywkę. Co więcej, pojawią się opcje dialogowe znane głownie z gier RPG i możliwość przejścia danej misji na wiele sposobów.

Oczywiście, nie zabraknie również rozbudowanego trybu multiplayer oraz uwielbianego przez fanów serii - trybu zombie.

Warto również przypomnieć, że na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X, Call of Duty: Black Ops Cold War działać będzie w płynnych 120 klatkach na sekundę i otrzyma wsparcie dla technologii ray-tracing.

