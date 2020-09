Call of Duty: Black Ops Cold War w 120 kl./s na Xbox Series X i PlayStation 5

Call of Duty: Black Ops Cold War zapewni nam niezwykłą jakość rozgrywki na Xbox Series X i PlayStation 5. Niestety, 120 kl./s może nie być dostępne w wszystkich trybach zabawy.

Studio Treyarch ujawniło właśnie kolejne szczegóły na temat najnowszej odsłony serii Call of Duty. Wiemy już jak prezentować będzie się kampania fabularna i tryb multiplayer w CoD: Black Ops Cold War, tym razem natomiast poznaliśmy nowe informacje na temat aspektów technicznych gry.

Jak potwierdzili właśnie twórcy, CoD: Black Ops Cold War będzie działać w płynnych 120 klatkach na sekundę na wszystkich konsolach dziewiątej generacji. Co ciekawe dotyczy to nie tylko PS5 i Xbox Series X, ale również wyraźnie słabszego Xbox Series S. Co ciekaw, wszystkie wersje będą mogły liczyć również na pełne wsparcie technologii ray-tracing. Oczywiście podobne rozwiązania trafią również na PC.

Niestety, w tej chwili nie wiemy czy 120 kl./s obowiązywać będzie we wszystkich trybach gry, czy jedynie w wybranych. Na bardziej szczegółowe informacje będziemy musieli jeszcze poczekać

Jeśli nie możecie się już doczekać rywalizacji w Call of Duty: Black Ops Cold War to pamiętajcie, że pierwsze beta testy wystartują już 8 października na PlayStation 4.

Call of Duty: Black Ops Cold War zadebiutuje 13 listopada na PC, PS4, Xbox One oraz Xbox Series X/S. W późniejszym terminie gra trafi również na PS5.

Zobacz również: PS5 Digital Edition vs Xbox Series S - która lepsza? Porównanie specyfikacji