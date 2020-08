Call of Duty Black Ops Cold War - wiemy jak zapewnić sobie udział w beta testach

Beta testy tegorocznej odsłony serii Call of Duty - Black Ops: Cold War, mogą wystartować już niebawem. Sprawdźcie, jak możecie zapewnić sobie w nich wcześniejszy udział.

Wiemy już, że w tym tygodniu czeka na nas mnóstwo nowych informacji na temat Call Of Duty Black Ops Cold War. Już jutro, za pośrednictwem innej gry Activision - CoD: Warzone, doczekamy się pełnej zapowiedzi produkcji. Co więcej, Geoff Keighley, potwierdził, że podczas Gamescom 2020 Opening Night Live również otrzymamy nowe wieści na temat gry.

Call of Duty Black Ops: Cold War - wcześniejszy dostęp do beta testów tylko dla nabywców pre-orderów

Do kolejnych ciekawych informacji dotarli dziennikarze serwisu cod.tracker.gg. Jak udało im się ustalić, osoby, które zdecydują się na zakup Call Of Duty Black Ops Cold War w przedsprzedaży, zapewnią sobie wcześniejszy dostęp do beta testów, zanim te przejdą do fazy "otwartej". Co więcej, gracze, którzy sięgną po pre-order będą mogli liczyć na kosmetyczne dodatki do innych tytułów z serii jak: CoD Modern Warfare i Warzone. Wśród dostępnych bonusów warto wyróżnić:

Season 1 Battle Pass Bundle

Confrontation Weapons Pack

Land, Sea and Air Pack

Woods Operator Pack w Modern Warfare i Warzone

Przypomnijmy, Call Of Duty Black Ops Cold War to bezpośrednia kontynuacja Call of Duty: Black Ops. Zadaniem graczy będzie odnalezieni tajemniczego Perseusza, który dąży do destabilizacji globalnej równowagi sił i zmiany biegu historii.

Zobacz również: Nintendo Switch z 4K? Powstaje nowa wersja konosli