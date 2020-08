Call of Duty: Black Ops Cold War - wiemy kiedy wystartują beta testy

Rozkład "jazdy" beta testów Call of Duty: Black Ops Cold War ujawniony.

CoD Black Ops Cold War - beta testy wystartują w październiku

Na temat Call of Duty: Black Ops Cold War wiemy już naprawdę sporo, studio Treyarch szykuje dla nas małą rewolucję, wzbogacając grę o elementy RPG jak: kreator postaci, dialogi czy możliwość wyboru różnych "ścieżek" podczas zabawy. Niestety, na premierę gry trzeba będzie poczekać jeszcze niemal 2,5 miesiąca. Najwięksi fani będą jednak mogli nieco wcześniej zacząć przygodę w Black Ops Cold War.

Choć Activision nie podało jeszcze dokładnej daty startu beta testów CoD Black Ops Cold War, to serwis COD Tracker dotarł do wiarygodnych informacji na ten temat. Jak już wcześniej ujawniono , jako pierwsi do walki ruszą gracze, którzy zamówią grę w przedsprzedaży na konsoli PlayStation 4. Dla nich start testów odbędzie się 8 października, nieco później - 10 października dołączą pozostali gracze na PS4 (nawet ci, którzy nie złożyli zamówień). Tydzień później, w dniach 15-16 października do zabawy dołączą również posiadacze PC i konsol Xbox One, dotyczy to jednak jedynie osób z pre-orderami. Wreszcie, od 17 do 19 października potrwa otwarta beta na wszystkich wiodących platformach.

Na potwierdzenie powyższych informacji nie będziemy musieli długo czekać. Activision potwierdziło już, że 9 września doczekamy się kolejnych informacji na temat CoD Black Ops Cold War, tym razem skupionych na trybie multiplayer. Wówczas mamy również poznać dokładną rozpiskę startu beta testów produkcji. Znając jednak serwis COD Tracker, nie będzie się ona różnić od powyższej.

