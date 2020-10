Call of Duty Black Ops Cold War - wymagania na PC

Poznaliśmy minimalne, rekomendowane i dedykowane rywalizacji wymagania sprzętowe Call of Duty Black Ops Cold War.

Activision i studio Treyarch ujawnili dzisiaj wymagania Call of Duty Black Ops Cold War na PC. Trzeba przyznać, że najnowsza odsłona cyklu FPS-ów, jak na współczesną grę z kategorii AAA prezentuje bardzo rozsądne wymagania sprzętowe. Śmiało możemy założyć, że jeśli płynnie działa wam Call of Duty Warzone bądź Call of Duty: Modern Warfare, to wasz PC poradzi sobie i z Black Ops Cold War.

Call of Duty Black Ops Cold War minimalne wymagania na PC:

System: Windows 7 64-bit (SP1) lub Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i3-4340 lub AMD FX-6300

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 670 / NVIDIA GeForce GTX 1650 lub AMD Radeon HD 7950

Pamięć RAM: 8 GB

DirectX: 12.0

Miejsce na dysku: 175 GB (wszystkie tryby), 50 GB (tylko tryb multiplayer)

Wymagania zalecane:

System: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i5-2500K lub AMD Ryzen R5 1600X

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 970 / NVIDIA GeForce GTX 1660 Super lub AMD Radeon R9 390 / AMD Radeon RX 580

Pamięć RAM: 12 GB

DirectX: 12.0

Miejsce na dysku: 175 GB wolnej przestrzeni

Wymagania zalecane (z włączonym ray tracingiem):

System: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 1800X

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3070

Pamięć RAM: 16 GB

DirectX: 12.0

Miejsce na dysku: 175 GB wolnej przestrzeni

Wymagania do rywalizacji (wysoki FPS):

System: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel i7-8700K lub AMD Ryzen 1800X

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1080 / RTX 3070 lub Radeon RX Vega64

Pamięć RAM: 16 GB

DirectX: 12.0

Miejsce na dysku: 175 GB wolnej przestrzeni

Wymagania Ultra:

System: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel i9-9900K lub AMD Ryzen 3700X

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3080

Pamięć RAM: 16 GB

DirectX: 12.0

Miejsce na dysku: 250 GB wolnej przestrzeni

Call of Duty Balck Ops Cold War zadebiutuje już 13 listopada na PS4, Xbox One, Xbox Series X/S i PC. Nieco później - 19 listopada, gra zawita również na PlayStation 5.

