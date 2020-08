Call of Duty Black Ops Cold War z kreatorem postaci i elementami RPG, mamy pierwszy zwiastun!

Call of Duty Black Ops Cold War nie kryje już przed nami praktycznie żadnych tajemnic. Najnowsza odsłona kultowego cyklu przyniesie ze sobą rewolucyjne zmiany, w tym nieliniową kampanię, kreator postaci i elementy rodem z RPG.

Activision skończyło z "podchodami" i wreszcie oficjalnie ujawniło nam tegoroczną odsłonę serii Call of Duty - Black Ops Cold War. Wraz z obszernym i efektownym zwiastunem otrzymaliśmy mnóstwo informacji na temat rozgrywki, fabuły, dodatkowych trybów i dostępnych edycji.

Call of Duty Black Ops Cold War - kampania inna niż wszystkie

Call of Duty Black Ops Cold War przeniesie nas do 1981 roku i przedstawi nam historię opartą na teoriach spiskowych. Podczas kampanii napotkamy historyczne postacie, jak choćby 40-tego prezydenta Stanów Zjednoczonych - Ronalda Reagana. Podczas zabawy odwiedzimy takie miejsca jak: Berlin Wschodni, Turcję, Wietnam czy Moskwę. Zadaniem graczy będzie odnalezienie i powstrzymanie tajemniczego Perseusza, który planuje „zdestabilizować globalną równowagę sił i zmienić bieg historii”.

W CoD Black Ops Cold War zwiedzimy kawał świata

Po raz pierwszy w historii serii Call of Duty otrzymamy możliwość stworzenia własnej postaci. Będziemy mogli zadecydować nie tylko o jej wyglądzie, pochodzeniu czy płci, ale również o umiejętnościach czy cechach osobowości. Dla przykładu "paranoik" będzie w stanie szybciej przejść do precyzyjnego celowania, natomiast "samotny wilk" wytrzyma dłużej podczas sprintu.

To jednak nie koniec zmian i nowości. Kampanie Call of Duty, nawet te najlepsze, znane były ze swojej liniowości. W przypadku CoD Black Ops Cold War twórcy postanowili zmienić tą sprawdzoną formułę i wiele misji pozwoli nam podążyć różnymi ścieżkami, aby osiągnąć cel. Dodatkowo, podczas opowieści będą dostępne opcje dialogowe. Wszystkie wybory mają wpływać nie tylko na przebieg historii, ale również jej zakończenie.

Call of Duty Black Ops Cold War - tryby sieciowe, multiplayer i zombie

Nie ma co ukrywać, że większość graczy nie kupuje Call of Duty dla kampanii, tylko dla licznych trybów sieciowych. Wiemy już, że w Black Ops Cold War powróci tryb zombie, biorąc pod uwagę, że za produkcję gry odpowiada studio Treyarch, to nie musimy się obawiać o jego jakość. Co zaś się tyczy pełnoprawnych rozgrywek PvP, to na razie musimy zadowolić się jedynie krótkim teaserem pod koniec poniższego zwiastuna. Na pełną prezentację multiplayera będziemy musieli poczekać do 9 września.

Call of Duty Black Ops Cold War - data premiery i przedsprzedaż

Call of Duty Black Ops Cold War jest już dostępne w cyfrowej przedsprzedaży w sklepach PlayStation, Microsoftu i na BattleNecie. Warto przy tym pamiętać, że nabywcy wersji na konsole Sony będą mogli liczyć na pewne bonusy, jak choćby wcześniejszy udział w beta testach. Produkcja studia Treyarch trafi do sprzedaży już 13 listopada na PS4, Xbox One i PC. W późniejszym terminie gra zawita również na PlayStation 5 i Xbox Series X.

