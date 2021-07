Call of Duty Black Ops Cold War za darmo. Wiemy, od kiedy

Call of Duty Black Ops Cold War będzie dostępny za darmo. Oferta będzie ograniczona czasowo.

Już w przyszłym tygodniu gra Call of Duty Black Ops Cold War będzie dostępna za darmo. Twórcy udostępnią wersję próbną w dniach od 22 do 29 lipca. W trakcie trwania tego okresu, będziemy mogli bezpłatnie przetestować wszystkie funkcje oraz tryby gry.

Co więcej, cała broń oraz postępy, które poczyniliśmy w Call of Duty Warzone, będą przeniesione do Cold War. Podobnie stanie się później. Efekty naszego działania w Cold War będą przeniesione do Warzone.

Zobacz również:

Aktualnie nie wiadomo nic więcej na temat bezpłatnego tygodnia z Call of Duty Black Ops Cold War. Niebawem powinny się pojawić nowe informacje z obozu Treyarch.

Zobacz także: Company of Heroes 3 Pre-Alpha za darmo. Sprawdź, jak skorzystać