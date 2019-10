Call of Duty: Mobile już dostępne na Androidzie i iOS-ie

Jedna z najbardziej wyczekiwanych gier mobilnych ostatnich miesięcy właśnie debiutuje na rynku.

Mobilne granie niesamowicie zmieniło się w ostatnich latach, dostrzegli to również producenci smartfonów, którzy regularnie wypuszczają na rynek urządzenia dedykowane graczom. Wśród mobilnych strzelanek prym wiodą obecnie tytuły typu battle royale jak Fortnite czy PUBG. Możliwe jednak, że właśnie wyrósł im poważny konkurent. Jedna z najpopularniejszych marek w historii gamingu - Call of Duty, wreszcie doczekała się godnego reprezentanta na urządzeniach mobilnych.

Call of Duty: Mobile to wspólne dzieło firm Activision oraz Tencent. Produkcja ta zaoferuje graczom niemal wszystko czego mogliby oczekiwać od dobrego FPS-a. Przede wszystkim otrzymamy do wyboru mnóstwo trybów rozgrywki w tym tak klasycznych, jak: Deathmatch, Domination czy Hardpoint. Oczywiście jak przystało na współczesną produkcję nie zabrakło również trybu battle royale, który pozwoli nawet 100 graczom walczyć na specjalnie przygotowanych do tego arenach. To jednak nie wszystko, dla fanów kooperacji i żywych trupów przygotowano kultowy już tryb zombie.

Call of Duty: Mobile jest już dostępne do pobrania na urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS. Choć produkcja jest darmowa, to pojawiają się w niej mikropłatności. Całość zajmie na waszych urządzeniach około 1,5 GB przestrzeni.