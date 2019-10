Call of Duty: Mobile wielkim sukcesem, produkcja już zarabia miliony

Mobilna odsłona popularnej serii strzelanek - Call of Duty, dopiero co zdążyła zadebiutować na urządzeniach z systemami Android i iOS, a już przyniosła swoim twórcom spore zyski.

Jak podaje serwis Sensor Tower, Call of Duty Mobile trafiło już na 20 milionów urządzeń (wynik ten dotyczy zarówno wersji wydanej przez Activision, jak i Garena). Pomimo tego, iż gra jest darmowa, to oferuje ona mikropłatności, na które gracze wydali już przeszło dwa miliony dolarów. Co więcej, w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery, na 33 rynkach (w tym amerykańskim) produkcja stała się numerem 1 pośród darmowych aplikacji na iOS-ie, a na kolejnych 30 trafiła do czołowej piątki. Jakby tego było mało, w amerykańskim app store, Call of Duty Mobile uplasowało się na 59-tym miejscu pod względem wypracowanych przychodów.

Sukces Call of Duty: Mobile nie byłby możliwy, gdyby nie wysoka jakość produkcji. Gracze chwalą nie tylko wysoki poziom oprawy audiowizualnej, ale również mnogość trybów rozgrywki i nieinwazyjne mikropłatności. Warto dodać, że w sklepie Google Play gra może się obecnie pochwalić średnią ocen na poziomie 4,7 (gdzie 5 to maksimum) natomiast w app store - 4,8.

Jeśli sami chcecie spróbować Call of Duty: Mobile, to grę w wersji na Androida możecie pobrać tutaj, natomiast na iOS-a - tutaj.

źródło: sensor tower/venturebeat.com