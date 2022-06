Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) – premiera, gameplay, trailer. Wszystko co wiemy, na temat nowej odsłony kultowej serii FPS

Wiemy już, że tegoroczna odsłona serii Call of Duty nosić będzie podtytuł Modern Warfare 2. Ukochana przez graczy „mini-seria” ma sprawić, że cykl wróci na dobre tory. Sprawdź, co już wiemy na temat gry.

Call of Duty: Modern Warfare 2 to remake?

Jeśli wydaje wam się, że nazwę Call of Duty: Modern Warfare 2 skądś już znacie, to dobrze się wam wydaje. Activision ma w ostatnich latach wyraźny problem ze swoją największą serią gier, i w chwilach kryzysu chętnie sięga po najlepsze i najbardziej lubiane odsłony. Tak było już choćby w 2019 roku, gdy na rynku zadebiutował reboot Call of Duty: Modern Warfare. Tak też będzie w tym roku. Call of Duty: Modern Warfare 2 oryginalnie zadebiutowało w 2009 roku i po dziś dzień uchodzi za jedną z najlepszych części serii. W głowach i sercach graczy pozostał nie tylko znakomity tryb sieciowy, ale również kultowa już kampania dla jednego gracza.

Czy jednak, zapowiedziany już, tegoroczny Call of Duty: Modern Warfare 2 to remake gry sprzed ponad dekady? Nie, możemy zatem liczyć na nową, oryginalną historię i nowatorskie rozwiązania w trybie sieciowym. Modern Warfare 2 (2022) będzie „duchowym spadkobiercą” oryginału i jednocześnie kontynuacją rebootu „mini-serii” zapoczątkowany przez Modern Warfare (2019).

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) – data premiery

Oficjalnie możemy potwierdzić, że premiera Call of Duty: Modern Warfare 2 odbędzie się 28 października 2022 roku.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) – kampania

Kampania oryginalnego Call of Duty: Modern Warfare 2 jest jedną z najlepszych w całej serii. Przed nową produkcją zatem spore wyzwanie. Z oficjalnych informacji wiemy na razie jedynie, że akcja gry skupiać się będzie na działaniach grupy Task Force 141, w której skład wchodzą dobrze znani fanom serii bohaterowie jak: kapitan John Price, sierżant John "Soap" MacTavish, porucznik Simon "Ghost" Riley czy sierżant Kyle "Gaz" Garrick. Do zespołu dołączy również pułkownik Alejandro Vargas, który po raz pierwszy pojawia się w serii. Spekuluje się, że Task Force 141 zostanie wysłane do ameryki południowej, gdzie ich zadaniem będzie walka z kartelami narkotykowymi.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) – gameplay

Twórcy gry Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) – studio Infinity Ward, znani są z wprowadzania do serii nowatorskich, wręcz rewolucyjnych elementów. Czy tak będzie i tym razem? Tego na razie nie wiemy, ale znany i doświadczony dziennikarz Tom Henderson stwierdził, że gra będzie jeszcze bardziej brutalna i realistyczna niż Modern Warfare (2019).

Możliwe, że na pierwsze pokazy z rozgrywki nie będziemy musieli długo czekać. Tego lata czeka nas wiele wydarzeń, na których może pojawić się gra, w tym Summer Game Fest czy Xbox & Bethesda Games Showcase.

Aktualizacja:

Activision i studio Infinity Ward zaprezentowali pierwszy pełny zwiastun Call of Duty: Modern Warfare 2 z fragmentami gameplay'u. Trzeba przyznać, że trailer został zmontowany perfekcyjnie.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) – trailery i zwiastuny

Call of Duty: Modern Warfare 2 otrzymało już kilka krótkich zwiastunów i trailerów.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) – platformy

Nie potwierdzono jeszcze platform, na które trafi Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022). Śmiało możemy jednak założyć, że wśród nich znajdą się: PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Co z konsolami ósmej generacji – PS4 i Xbox One? Cóż, jeśli studio Infinity Ward rzeczywiście planuje rewolucję, to może się okazać, że starsze urządzenia są najzwyczajniej za słabe dla Modern Warfare 2. Z drugiej strony, Activision raczej nie odda „lekką ręką” potencjalnych zysków ze sprzedaży gry na PS4 i Xbox One.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) – wymagania

Niestety, jest jeszcze za wcześnie, aby przedstawić wymagania sprzętowe Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022). Możliwe jednak, że te poznamy już niebawem. W najbliższych tygodniach mamy bowiem otrzymać mnóstwo nowych materiałów i informacji związanych grą.

Call of Duty wraca na Steam

Już niemal oficjalnie możemy potwierdzić, że po kilku latach przerwy seria Call of Duty powróci na platformę Steam. Oznacza to, że Modern Warfare 2 nie będzie już na wyłączność platformy Battle.net.

To na razie wszystkie informacje, jakie udało nam się zdobyć na temat Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022). Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się nowe wieści, to od razu damy wam znać w powyższym wpisie.

