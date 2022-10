Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) – premiera, gameplay, zwiastun. Wszystko co wiemy, na temat nowej odsłony kultowej serii FPS

Call of Duty: Modern Warfare 2 powróci do nas już w październiku. Ukochana przez graczy „mini-seria” ma sprawić, że cykl wróci na dobre tory. Sprawdź, co już wiemy na temat gry.

Spis treści

Call of Duty: Modern Warfare 2 to remake?

Jeśli wydaje wam się, że nazwę Call of Duty: Modern Warfare 2 skądś już znacie, to dobrze się wam wydaje. Activision ma w ostatnich latach wyraźny problem ze swoją największą serią gier, i w chwilach kryzysu chętnie sięga po najlepsze i najbardziej lubiane odsłony. Tak było już choćby w 2019 roku, gdy na rynku zadebiutował reboot Call of Duty: Modern Warfare. Tak też będzie w tym roku. Call of Duty: Modern Warfare 2 oryginalnie zadebiutowało w 2009 roku i po dziś dzień uchodzi za jedną z najlepszych części serii. W głowach i sercach graczy pozostał nie tylko znakomity tryb sieciowy, ale również kultowa już kampania dla jednego gracza.

Czy jednak, zapowiedziany już, tegoroczny Call of Duty: Modern Warfare 2 to remake gry sprzed ponad dekady? Nie, możemy zatem liczyć na nową, oryginalną historię i nowatorskie rozwiązania w trybie sieciowym. Modern Warfare 2 (2022) będzie „duchowym spadkobiercą” oryginału i jednocześnie kontynuacją rebootu „mini-serii” zapoczątkowany przez Modern Warfare (2019).

Zobacz również:

Call of Duty: Modern Warfare 2 to tytuł tegorocznej odsłony serii (fot. Activision)

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) – data premiery

Oficjalnie możemy potwierdzić, że premiera Call of Duty: Modern Warfare 2 odbędzie się 28 października 2022 roku.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) – kampania

Kampania oryginalnego Call of Duty: Modern Warfare 2 jest jedną z najlepszych w całej serii. Przed nową produkcją zatem spore wyzwanie. Z oficjalnych informacji wiemy na razie jedynie, że akcja gry skupiać się będzie na działaniach grupy Task Force 141, w której skład wchodzą dobrze znani fanom serii bohaterowie jak: kapitan John Price, sierżant John "Soap" MacTavish, porucznik Simon "Ghost" Riley czy sierżant Kyle "Gaz" Garrick. Do zespołu dołączy również pułkownik Alejandro Vargas, który po raz pierwszy pojawia się w serii. Spekuluje się, że Task Force 141 zostanie wysłane do ameryki południowej, gdzie ich zadaniem będzie walka z kartelami narkotykowymi.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) – gameplay

Twórcy gry Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) – studio Infinity Ward, znani są z wprowadzania do serii nowatorskich, wręcz rewolucyjnych elementów. Czy tak będzie i tym razem? Tego na razie nie wiemy, ale znany i doświadczony dziennikarz Tom Henderson stwierdził, że gra będzie jeszcze bardziej brutalna i realistyczna niż Modern Warfare (2019).

Możliwe, że na pierwsze pokazy z rozgrywki nie będziemy musieli długo czekać. Tego lata czeka nas wiele wydarzeń, na których może pojawić się gra, w tym Summer Game Fest czy Xbox & Bethesda Games Showcase.

Aktualizacja:

Activision i studio Infinity Ward zaprezentowali pierwszy pełny zwiastun Call of Duty: Modern Warfare 2 z fragmentami gameplay'u. Trzeba przyznać, że trailer został zmontowany perfekcyjnie.

Aktualizacja 2

Na kolejny, tym razem już "surowy" pokaz z rozgrywki z Call of Duty: Modern Warfare 2 nie musieliśmy długo czekać. Podczas wydarzenia Summer Game Fest 2022 zaprezentowano obszerny fragment jednej z misji, na którą trafimy w kampanii dla jednego gracza.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) – trailery i zwiastuny

Call of Duty: Modern Warfare 2 otrzymało już kilka krótkich zwiastunów i trailerów.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) – platformy

Możemy już oficjalnie potwierdzić, że Call of Duty: Modern Warfare 2 zadebiutuje na wszystkich wiodących platformach, tj.:

PC

PlayStation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox Series X

Xbox Series S

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) – wymagania

Na razie poznaliśmy jedynie wymagania sprzętowe Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) w wersji beta. Możemy jednak spodziewać się tego, że ostatecznie wymagania gry nie będą się znacząco różnić.

Minimalne

System: Windows 10 (64 Bit)

Procesor: Intel Core i5-3570 lub AMD Ryzen 5 1600X

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 960 lub AMD Radeon RX 470

RAM: 8GB RAM

Miejsce na dysku: 25GB

Rekomendowane

System: Windows 10 (64 Bit)

Procesor: Intel Core i7-4770K lub AMD Ryzen 7 1800X

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 lub AMD Radeon RX 580

RAM: 16GB RAM

Miejsce na dysku: 25GB

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) - beta

Activision potwierdziło już, że Call of Duty: Modern Warfare 2 otrzyma beta testy. Dostęp do nich otrzymają w pierwszej kolejności osoby, które złożą zamówienia przedpremierowe na grę w wersji PlayStation 4 bądź PS5 i nastąpi to już 16 września. Posiadacze konsol Xbox i PC będą mogli rozpocząć testy produkcjo dopiero 22 września. Pełen harmonogram beta testów Modern Warfare 2 prezentuje się następująco:

PlayStation 4 i 5

Wczesny dostęp do bety - 16-17 września

Otwarte beta testy COD:MW 2 - 18-20 września

Otwarte beta testy COD:MW 2 - 22-23 września

Otwarte beta testy COD:MW 2 - 24-26 września

Xbox Series X|S, Xbox One & PC

Wczesny dostęp do bety - 22-23 września

Otwarte beta testy COD:MW 2 - 24-26 września

Beta testy Call of Duty Modern Warfare 2 na wszystkich platformach (22 września) rozpoczną się dokładnie o godzinie 19:00 czasu polskiego. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj i tutaj.

Twórcy gry obiecują, że podczas otwartych beta testów gracze będą mogli bawić się na wielu mapach i sprawdzić kilka trybów w ramach rozgrywki multiplayer. W dniach 22-26 września dostępna będzie również funkcja cross-play, która pozwoli na wspólną rywalizację posiadaczom PC oraz konsol PlayStation i Xbox. Więcej informacji na temat beta testów Call of Duty: Modern Warfare 2 zostanie ujawnionych 15 września podczas specjalnej transmisji - Call of Duty: Next.

Call of Duty wraca na Steam

Już niemal oficjalnie możemy potwierdzić, że po kilku latach przerwy seria Call of Duty powróci na platformę Steam. Oznacza to, że Modern Warfare 2 nie będzie już na wyłączność platformy Battle.net.

To na razie wszystkie informacje, jakie udało nam się zdobyć na temat Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022). Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się nowe wieści, to od razu damy wam znać w powyższym wpisie.

Call of Duty: Modern Warfare 2 na nowym zwiastunie - hype rośnie

Już niespełna miesiąc pozostał nam do premiery Call of Duty: Modern Warfare 2. Po owocnych beta testach trybu multiplayer gry, twórcy postanowili nieco mocniej skupić się na promocji kampanii dla jednego gracza. Te, jak wiemy, potrafią być niesamowicie widowiskowe. Activision i Infinity Ward, nie chcą dłużej zwlekać i właśnie zaprezentowano nam najnowszy zwiastun z rozgrywki Modern Warfare 2. Materiał skupia się na trybie kampanii i co tu dużo pisać - będzie się działo.

Zobacz również: