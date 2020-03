Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered może zadebiutować już dzisiaj! [Aktualizacja: mamy pierwszy zwiastun!]

Możliwe, że Activision szykuje dla nas kolejną (po CoD: Warzone) niespodziankę. Odświeżona kampania dla jednego gracza, z kultowego Call of Duty: Modern Warfare 2, zadebiutuje już dzisiaj.

Plotki na temat odświeżonej wersji Call of Duty: Modern Warfare 2 przybrały ostatnio na sile. Niespełna dwa tygodnie temu informowaliśmy was, że do bazy danych południowokoreańskiej organizacji GRAC (Game Rating and Administration Committee), trafiła pozycja o nazwie Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

Dzisiaj z kolei, doświadczony w branży leakster - Okami (znany również m.in. jako Okami13), opublikował na twiterze wiadomość, w której stanowczo stwierdził, że Activision już dzisiaj ujawni i od razu udostępni remaster kultowego FPS-a. Warto tu dodać, że autor tych informacji zasłynął już m.in. idealnym wytypowaniem debiutu CoD: Warzone.

Zdaniem Okami'ego, nieco przydługi tytuł - Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, nie jest przypadkowy. Do naszej dyspozycji otrzymamy bowiem tylko (albo aż) odświeżoną wersję kampanii dla jednego gracza. Tryb multiplayer, o którym również spekulowano, ostatecznie nie będzie wchodził w skład remastera. Możliwe jednak, że popularne mapy z rozgrywek sieciowych w Modern Warfare 2 trafią do najnowszej odsłony serii i to całkowicie za darmo. Activision ponoć nie chce w ten sposób dzielić graczy.

Apex Legends i wydany ostatnio Warzone pokazały już, że nagłe ogłoszenie i natychmiastowa premiera gry mogą zadziałać pozytywnie na popularność danego tytułu. Remaster Modern Warfare 2 powinno być nawet łatwiej "sprzedać", wszak to jedna z najbardziej kultowych odsłon serii.

Czy informacje leakstera się potwierdzą? Przekonamy się o tym w ciągu najbliższych kilkunastu godzin.

Aktualizacja:

Niemiecki PlayStation Store nieco się pośpieszył i umieścił kartę produktu - Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Zatem to już pewne, że zagramy w odświeżoną kampanię z gry oryginalnie wydanej w 2009 roku. Kiedy to nastąpi? Z danych sklepu wynika, że już jutro - 31 marca. Grę wyceniono na 25 Euro, co powinno przełożyć się na około 115 złotych. Dodatkowo na Twiterze pojawił się pierwszy zwiastun rzeczonej produkcji.

źródło: vg247.com