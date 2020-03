Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered coraz bardziej prawdopodobne

Odświeżona wersja klasyka z 2009 roku, to już pewniak. Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered zostanie najprawdopodobniej zaprezentowane w nadchodzących tygodniach.

Activision nie ukrywa, że ma ambitne plany, związane z marką Call of Duty i w najbliższych latach zamierza ją mocno eksploatować. Oprócz corocznych, pełnoprawnych odsłon serii, możemy liczyć również na bezpłatne produkcje (vide Call of Duty: Warzone), gry przeznaczone na urządzenia mobilne (jak CoD: Mobile) czy remastery.

W zasadzie od premiery Call of Duty: Modern Warfare Remastered w 2016 roku, nie ustają plotki na temat odświeżonej wersji jej kontynuacji. W ostatnich tygodniach spekulacje na ten temat nabrały na sile, a dzisiaj otrzymaliśmy kolejny solidny dowód na to, że Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered już niebawem może doczekać się oficjalnego ogłoszenia.

Do bazy danych południowokoreańskiej organizacji GRAC (Game Rating and Administration Committee), która jest odpowiednikiem europejskiego system oceniania gier - PEGI, trafiła pozycja o nazwie Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Co pokrywa się z częścią plotek na temat odświeżonej wersji gry, które sugerowały, że otrzyma ona jedynie poprawioną kampanię dla jednego gracza, bez dostępu do trybu sieciowego. Możliwe jednak, że Activision planuje wydać grę w trybie single-player, a dopiero jakiś czas po jej premierze, udostępnić (za darmo) moduł sieciowy.

Bez względu na to, jak Activision zdecyduje się rozwiązać tę kwestię, to możemy być już niemal pewni, że niebawem doczekamy się oficjalnej prezentacji Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered.

źródło: gamingbolt.com