Call of Duty: Modern Warfare 2 & Warzone 2 - kiedy start 1. sezonu rankingowego? Sprawdź, co już wiemy

Sezon 1. w Call of Duty: Modern Warfare 2 i Warzone 2.0 możemy oficjalnie uznać za rozpoczęty. Sympatycy strzelanek już dzisiaj rozpoczną zmagania we wszystkich trybach, które oferują gry. Niestety, na start 1. sezonu rozgrywek rankingowych multiplayer będziemy musieli poczekać. Jak długo?

Na ten dzień czekało wielu sympatyków strzelanek - serwery Call of Duty: Modern Warfare 2 wystartowały już na dobre i gracze mogą sprawdzić, co tym razem przygotowało dla nas studio Infinity Ward. Trzeba sobie przy tym jasno powiedzieć, że przygotowało całkiem sporo. Oprócz kampanii dla jednego gracza możemy również liczyć na rozbudowany tryb multiplayer oraz kooperacyjny moduł - Spec Ops.

Najzagorzalsi fani gry zadają sobie jednak pytanie - kiedy wystartuje 1. sezon rozgrywek rankingowych? Niestety, tu nie mamy dobrych wieści dla osób, które liczyły, że zadebiutuje on na równi z grą.

Kiedy rozpocznie się 1. sezon rankingowy w Call of Duty Modern Warfare 2 i Warzone 2?

Activision i Infinity Ward już wcześniej podkreślali, że na 1. sezon rozgrywek rankingowych w Call of Duty Modern Warfare 2 trzeba będzie trochę poczekać, ile dokładnie? To dość skomplikowane bowiem trzeba rozróżnić sezony rankingowe od sezonów gry. Oficjalnie potwierdzono już bowiem, że 1. sezon Call of Duty Modern Warfare 2 rozpocznie się 16 listopada. Wówczas otrzymamy mnóstwo nowej zawartości, w tym możliwość rywalizacji na nowym poziomie, nie będzie to jednak jeszcze oficjalny start "rankedów".

Twórcy gry potwierdzili bowiem, że wciąż pracują nad grą rankingową, w tym nad takimi jej elementami jak:

Wyszczególnione tryby rywalizacji

Rankingi z podziałem na umiejętności

Widoczne oceny umiejętności

Tablice z osiągami najlepszych graczy

System nagród w grze rankingowej

Jednocześnie podkreślono, że na rozpoczęcie 1. sezonu rankingowego w Call of Duty Modern Warfare 2 będziemy musieli poczekać do 2023 roku.

Co zaoferuje 1. sezon w Modern Warfare 2?

Oczekiwanie na 1. sezon rankingowy w Modern Warfare 2 ma nam umilić start pierwszego sezonu gry w połowie listopada. Choć jest jeszcze za wcześnie, aby dokładnie określić, co znajdzie się w pierwszym sezonie Modern Warfare 2, to już teraz możemy potwierdzić kilka elementów. Przede wszystkim czeka na nas nowy system Battle Pass oraz powróci Seasonal Progression - znany również jako Prestiging. Sympatycy kooperacji otrzymają pierwszy rajd w ramach trybu Special Ops (choć zadebiutuje on dopiero w połowie sezonu). Dodatkowo możemy także liczyć na nowości, które przyniesie nam zupełnie nowa odsłona Call of Duty Warzone.

Warzone 2.0 i Modern Warfare 2 łączą siły

Data rozpoczęcia 1. sezonu w Modern Warfare 2 nie jest przypadkowa, 16 listopada zadebiutuje również nowa odsłona niezwykle popularnego Battle Royale - Warzone 2.0. Nowe produkcje mają ze sobą koegzystować, co oznacza, że gracze będą mogli zdobywać postępy w trakcie sezonu bez względu na to, czy grają w Call of Duty: Modern Warfare 2 czy Warzone 2.

To na razie wszystko co wiemy o pierwszym sezonie Call of Duty: Modern Warfare 2, ale możecie być pewni, że gdy tylko pojawią się nowe informacje, to powyższy materiał zostanie zaktualizowany.