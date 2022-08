Call of Duty: Modern Warfare 2 - beta. Jak uzyskać dostęp? Kiedy start testów na PlayStation, PC i Xbox? Wszystko co wiemy

Przedstawiamy wam wszystkie informacje na temat beta testów Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) na PlayStation, Xbox i PC. Data startu, wymagania, jak uzyskać dostęp i wiele więcej.

Spis treści

Premiera Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) odbędzie się 28 października. Jak właśnie potwierdzili przedstawiciele Activision, nieco na miesiąc przed debiutem produkcji odbędą się jej beta testy. Dostęp do nich otrzymają w pierwszej kolejności osoby, które złożą zamówienia przedpremierowe na grę w wersji PlayStation 4 bądź PS5. Nieco później swoją szansę otrzymają posiadacze konsol Xbox i PC.

Call of Duty: Modern Warfare 2 - beta. Data startu na PlayStation, Xbox i PC

Możemy już oficjalnie potwierdzić, że pierwsze beta testy Call of Duty: Modern Warfare 2 odbędą się w dniach 16-17 września. Wówczas jednak dostęp otrzymają jedynie ci gracze, którzy zamówili grę w przedsprzedaży na konsolach PlayStation. Otwarte beta testy, tzw. "open beta" odbędzie się w dniach 18-20 września oraz 22-26 września na PlayStation.

W przypadku użytkowników konsol Xbox i PC, zamknięte beta testy Call of Duty: Modern Warfare 2 odbędą się w dniach 22-23 września. "Open beta" na tych platformach rozpocznie się dopiero 24 września i potrwa do 26 dnia tego miesiąca. Pełen harmonogram beta testów Modern Warfare 2 (2022) prezentuje się następująco:

PlayStation

Wczesny dostęp do bety - 16-17 września

Otwarte beta testy COD:MW 2 - 18-20 września

Otwarte beta testy COD:MW 2 - 22-23 września

Otwarte beta testy COD:MW 2 - 24-26 września

Xbox & PC

Wczesny dostęp do bety - 22-23 września

Otwarte beta testy COD:MW 2 - 24-26 września

Call of Duty: Modern Warfare 2 - beta. Na co możemy liczyć podczas testów?

Podczas drugiego tygodnia beta testów Call of Duty: Modern Warfare 2 (22-26 września) dostępna będzie funkcja cross-play, która umożliwi wspólną rywalizację posiadaczom PC oraz konsol PlayStation i Xbox. Jak ujawniło już Activision, gracze mogą liczyć na "solidne doświadczenia multiplayer znacząco wykraczające poza standardową rywalizację 6 vs. 6". Dodatkowo beta ma nam oferować wiele map i trybów rozgrywki. Do udziału w testach produkcji mogą was również zachęcić nagrody, które będzie można zdobyć podczas bety, i które "przejdą" z wami do pełnej wersji gry w dniu jej premiery.

Więcej szczegółów na temat beta testów ma zostać ujawnionych podczas Call of Duty: Next, specjalnej transmisji, która odbędzie się 15 września. Wówczas otrzymamy nowe informacje także na temat pozostałych gier z serii Call of Duty, w tym Warzone.