Call of Duty: Modern Warfare 2 - kiedy start 1. sezonu rankingowego? Sprawdź, co już wiemy

Dziś wyczekiwana przez wielu premiera Call of Duty: Modern Warfare 2. Sympatycy strzelanek mogą wypróbować już wszystkie tryby dostępne w grze. Niestety, na start 1. sezonu rozgrywek rankingowych multiplayer będziemy musieli poczekać. Jak długo?

Na ten dzień czekało wielu sympatyków strzelanek - serwery Call of Duty: Modern Warfare 2 wystartowały już na dobre i gracze mogą sprawdzić, co tym razem przygotowało dla nas studio Infinity Ward. Trzeba sobie przy tym jasno powiedzieć, że przygotowało całkiem sporo. Oprócz kampanii dla jednego gracza, która jest już dostępna w ramach wczesnego dostępu do niemal tygodnia, możemy również liczyć na rozbudowany tryb multiplayer oraz kooperacyjny moduł - Special Ops.

Najzagorzalsi fani gry zadają sobie jednak pytanie - kiedy wystartuje 1. sezon rozgrywek rankingowych? Niestety, tu nie mamy dobrych wieści dla osób, które liczyły, że zadebiutuje on na równi z grą.

Kiedy rozpocznie się 1. sezon rankingowy w Call of Duty Modern Warfare 2?

Activision i Infinity Ward już wcześniej podkreślali, że na 1. sezon rozgrywek rankingowych w Call of Duty Modern Warfare 2 trzeba będzie trochę poczekać, ile dokładnie? Niemal trzy tygodnie, bowiem 1. sezon rankingowy w Modern Warfare 2 rozpocznie się 16 listopada. Twórcy gry podkreślają, że ten dodatkowy czas pozwoli graczom lepiej zapoznać się z grą, odblokować najlepsze bronie i dodatki i wbić najwyższy możliwy poziom.

Co zaoferuje 1. sezon rankingowy w Modern Warfare 2?

Choć jest jeszcze za wcześnie, aby dokładnie określić, co znajdzie się w pierwszym sezonie rankingowym Modern Warfare 2, to już teraz możemy potwierdzić kilka elementów. Przede wszystkim czeka na nas nowy system Battle Pass oraz powróci Seasonal Progression - znany również jako Prestiging. Sympatycy kooperacji otrzymają pierwszy rajd w ramach trybu Special Ops (choć zadebiutuje on dopiero w połowie sezonu). Dodatkowo możemy także liczyć na nowości, które przyniesie nam zupełnie nowa odsłona Call of Duty Warzone.

Warzone 2.0 i Modern Warfare 2 łączą siły

Data rozpoczęcia 1. sezonu rankingowego w Modern Warfare 2 nie jest przypadkowa, 16 listopada zadebiutuje również nowa odsłona niezwykle popularnego Battle Royale - Warzone 2.0. Nowe produkcje mają ze sobą koegzystować, co oznacza, że gracze będą mogli zdobywać postępy w trakcie sezonu bez względu na to, czy grają w Call of Duty: Modern Warfare 2 czy Warzone 2.

To na razie wszystko co wiemy o pierwszym sezonie Call of Duty: Modern Warfare 2, ale możecie być pewni, że gdy tylko pojawią się nowe informacje, to powyższy materiał zostanie zaktualizowany.