Call of Duty: Modern Warfare 2 – premiera, wymagania, kampania, wczesny dostęp. Wszystko co wiemy, na temat nowej odsłony kultowej serii FPS

Premiera Call of Duty: Modern Warfare 2 tuż za rogiem. Najpierw kampania dla jednego gracza, a nieco później tryb multiplayer. Sprawdź, co wiemy na temat gry - czas startu serwerów, wymagania, platformy i więcej.

Spis treści

Call of Duty: Modern Warfare 2 to remake?

Jeśli wydaje wam się, że nazwę Call of Duty: Modern Warfare 2 skądś już znacie, to dobrze się wam wydaje. Activision ma w ostatnich latach wyraźny problem ze swoją największą serią gier, i w chwilach kryzysu chętnie sięga po najlepsze i najbardziej lubiane odsłony. Tak było już choćby w 2019 roku, gdy na rynku zadebiutował reboot Call of Duty: Modern Warfare. Tak też będzie w tym roku. Call of Duty: Modern Warfare 2 oryginalnie zadebiutowało w 2009 roku i po dziś dzień uchodzi za jedną z najlepszych części serii. W głowach i sercach graczy pozostał nie tylko znakomity tryb sieciowy, ale również kultowa już kampania dla jednego gracza.

Czy jednak, zapowiedziany już, tegoroczny Call of Duty: Modern Warfare 2 to remake gry sprzed ponad dekady? Nie, możemy zatem liczyć na nową, oryginalną historię i nowatorskie rozwiązania w trybie sieciowym. Modern Warfare 2 (2022) będzie „duchowym spadkobiercą” oryginału i jednocześnie kontynuacją rebootu „mini-serii” zapoczątkowany przez Modern Warfare (2019).

Zobacz również:

Call of Duty: Modern Warfare 2 – data premiery

Premiera Call of Duty: Modern Warfare 2 odbędzie się 28 października 2022 roku, jednak dostęp do kampanii fabularnej będzie możliwy już od 20 października w ramach tzw. wczesnego dostępu. Activision zdecydowało się bowiem na rozdzielenie debiutu trybu dla jednego gracza i trybu sieciowego. Sprawdźcie, jak skorzystać z możliwości wcześniejszego dostępu do kampanii fabularnej w naszym oddzielnym wpisie.

Call of Duty: Modern Warfare 2 – kampania

Kampania oryginalnego Call of Duty: Modern Warfare 2 jest jedną z najlepszych w całej serii. Przed nową produkcją zatem spore wyzwanie. Z oficjalnych informacji wiemy , że akcja gry skupiać się będzie na działaniach grupy Task Force 141, w której skład wchodzą dobrze znani fanom serii bohaterowie jak: kapitan John Price, sierżant John "Soap" MacTavish, porucznik Simon "Ghost" Riley czy sierżant Kyle "Gaz" Garrick. Do zespołu dołączy również pułkownik Alejandro Vargas, który po raz pierwszy pojawia się w serii.

Kampania Modern Warfare II jest pośrednią kontynuacją historii Modern Warfare z 2019 roku. Oznacza to, że dobrze jest zapoznać się z fabułą starszej produkcji, jednak nie jest to wymagane, aby odnaleźć się w nowej historii. Szczególnie, że jej akcja dzieje się trzy lata po wydarzeniach z MW (2019). Tym razem zadaniem grupy Task Force 141 będzie walka z międzynarodowym kartelem narkotykowym, którego przywódca wszedł w posiadania amerykańskich rakiet balistycznych i zamierza je wykorzystać do zniszczenie celów w USA. Wraz z Task Force 141 odwiedzimy kilka państw rozlokowanych na różnych kontynentach. Twórcy zapowiadają ekscytującą i satysfakcjonującą przygodę, której ukończenie może zająć nawet dwukrotnie dłużej niż CoD: Vanguard (co akurat nie jest specjalnym wyczynem).

Warto przy tym podkreślić, że kończąc kampanię Modern Warfare 2 możemy odblokować specjalne nagrody do wykorzystania w innych trybach (w tym multiplayer). Co więcej, potwierdzono już, że po premierze do gry będą trafiać specjalne misje, które będą rozbudowywać historię Modern Warfare 2.

Kiedy wystartuje wczesny dostęp do kampanii Modern Warfare 2?

W tym roku Activision postawiło na niecodzienne rozwiązanie i oddzieliło od siebie premierę kampanii dla jednego gracza i trybów multiplayer. Sympatycy wojennych przygód będą mogli zanurzyć się w historię Call of Duty: Modern Warfare 2 już 20 października o godzinie 19:00 czasu polskiego.

CoD: Modern Warfare 2 – gameplay

Rozgrywka w Call of Duty: Modern Warfare 2 ma być bardziej taktyczna, realistyczna i brutalne. Tak przynajmniej twierdzą przedstawiciele Activision i studia Infinity Ward. Jak najnowszy CoD prezentuje się w akcji możecie zobaczyć na poniższych materiałach.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) – trailery i zwiastuny

Call of Duty: Modern Warfare 2 otrzymało już kilka krótkich zwiastunów i trailerów.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) – platformy

Możemy już oficjalnie potwierdzić, że Call of Duty: Modern Warfare 2 zadebiutuje na wszystkich wiodących platformach, tj.:

PC

PlayStation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox Series X

Xbox Series S

Warto jednak podkreślić, że posiadacze konsol PS4 i PS5 mogą liczyć na sporo ekskluzywnej zawartości w Modern Warfare 2, w tym skórki do personalizacji postaci i unikalnego operatora Oni.

Call of Duty: Modern Warfare 2 – wymagania sprzętowe

Poznaliśmy już oficjalne wymagania sprzętowe Call of Duty: Modern Warfare 2. Sprawdźcie czy wasze PC-ty są gotowe na CoD-a nowej generacji.

Modern Warfare 2 - minimalne wymagania

System: Windows 10 (64 Bit)

Procesor: Intel Core i3-6100 lub AMD Ryzen 3 1200

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 960 lub AMD Radeon RX 470 (co najmniej 2GB VRAM)

RAM: 8GB RAM

Miejsce na dysku: 72GB w dniu premiery

Modern Warfare 2 - rekomendowane wymagania

System: Windows 10 (64 Bit)/Windows 11 (64 Bit)

Procesor: Intel Core i5-6600K/Intel Core i7-4770 lub AMD Ryzen 5 1400

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 lub AMD Radeon RX 580 (co najmniej 4GB VRAM)

RAM: 12GB RAM

Miejsce na dysku: 72GB w dniu premiery

Modern Warfare 2 - wymagania dla ustawień Ultra / wysoki FPS

System: Windows 10 (64 Bit)/Windows 11 (64 Bit)

Procesor: Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 7 1800X

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060Ti lub AMD Radeon RX 5700XT (co najmniej 8GB VRAM)

RAM: 16GB RAM

Miejsce na dysku: 72GB w dniu premiery

Modern Warfare 2 - wymagania dla ustawień Ultra 4K

System: Windows 10 (64 Bit)/Windows 11 (64 Bit)

Procesor: Intel Core i9-9900K lub AMD Ryzen 9 3900X

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3080 lub AMD Radeon RX 6800 XT (co najmniej 10GB VRAM)

RAM: 16GB RAM

Miejsce na dysku: 72GB w dniu premiery

Call of Duty: Modern Warfare 2 wraca na Steam

Już niemal oficjalnie możemy potwierdzić, że po kilku latach przerwy seria Call of Duty powróci na platformę Steam. Oznacza to, że Modern Warfare 2 nie będzie już na wyłączność platformy Battle.net.

Call of Duty: Modern Warfare 2 na nowym zwiastunie - hype rośnie

Już niespełna miesiąc pozostał nam do premiery Call of Duty: Modern Warfare 2. Po owocnych beta testach trybu multiplayer gry, twórcy postanowili nieco mocniej skupić się na promocji kampanii dla jednego gracza. Te, jak wiemy, potrafią być niesamowicie widowiskowe. Activision i Infinity Ward, nie chcą dłużej zwlekać i właśnie zaprezentowano nam najnowszy zwiastun z rozgrywki Modern Warfare 2. Materiał skupia się na trybie kampanii i co tu dużo pisać - będzie się działo.

Call of Duty: Modern Warfare 2 wymagać będzie weryfikacji przez smartfon. Nie wszyscy gracze uzyskają dostęp do gry

Kolejne kontrowersyjne wieści z obozu Activision. Na oficjalnej stronie Battle.net pojawiły się "ciekawe" informacje odnośnie Modern Warfare 2. Jak się okazuje, gra najprawdopodobniej skorzysta z tego samego systemu weryfikacji i zabezpieczeń co wydany ostatnio Overwatch 2. Oznacz to, że gracze będą musieli przypisać do gry swoje numery telefonu i tylko dzięki systemowi powiadomień sms będą mogli uzyskać dostęp do Modern Warfare 2. Na oficjalnej stronie gry w serwisie Battle.net czytamy:

Konta Call of Duty: Modern Warfare II, nowo utworzone konta Overwatch 2 oraz nowo utworzone konta Call of Duty: Modern Warfare wymagają podania numeru telefonu.

To jednak nie wszystko, dodatkowe informacje zdradzają nam, że niektórzy gracze zostaną "wykluczeni", pomimo tego, że teoretycznie spełniają wszystkie wymogi. Battle.net podkreśla bowiem, że system powiadomień Modern Warfare 2 może nie działać dla użytkowników tzw. ofert "na kartę". Wykluczone jest również korzystania z różnego rodzaju aplikacji do przesyłania wiadomości, jak np. WhatsApp.

Aplikacje do przesyłania wiadomości, takie jak iMessage (iOS) lub WhatsApp (iOS, Android) nie są obsługiwane.

Telefony komórkowe z planami przedpłaconymi (tzw. oferta "na kartę" - przyp. red.) mogą nie działać z usługą powiadomień telefonicznych.

Z podobnego systemu korzysta Overwatch 2 i również tam gracze zgłaszali, że system powiadomień nie działa dla ofert "na kartę". W przypadku Overwatch 2 Blizzard poszedł na pewne ustępstwa i zdecydował się częściowo zrezygnować z tego systemu, aby gracze mogli swobodnie dostać się do gry. Choć z całego serca wspieramy wszystkie działania deweloperów na rzecz uczciwej i sprawiedliwej rozgrywki, to Activision zdecydowanie musi popracować na sposobem informowania o tak istotnych dla graczy zmianach. Szczególnie, że do premiery gry pozostały już niespełna trzy tygodnie.

To na razie wszystkie informacje, jakie udało nam się zdobyć na temat Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022). Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się nowe wieści, to od razu damy wam znać w powyższym wpisie.

Zobacz również: