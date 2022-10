Call of Duty: Modern Warfare 2 - wymagania sprzętowe na PC. Sprawdź, czy twój sprzęt to wytrzyma

Premiera Call of Duty: Modern Warfare 2 już dziś. Sprawdź, jakie wymagania musi spełnić twój PC, abyś mógł cieszyć się komfortową rozgrywką.

Call of Duty wciąż pozostaje jedną z najważniejszych marek gamingowych na świecie. Z tegoroczną edycją wielu graczy wiąże ogromne nadzieje bowiem mówimy tu o Modern Warfare 2, czyli reprezentancie najpopularniejszej i najlepszej podserii z cyklu Call of Duty. Po długim oczekiwaniu wszyscy gracze mogą już rozpocząć zabawę z najnowszą produkcją studia Infinity Ward. Czeka na nas m.in. rozbudowana kampania dla jednego gracza, tryb multiplayer nastawiony na rywalizację PvP oraz kooperacyjne zmagania w ramach Spec Ops. Jeśli jesteście ciekawi, czy wasz PC "udźwignie" grę , to poniżej znajdziecie oficjalne wymagania sprzętowe Call of Duty: Modern Warfare 2 na PC.

Minimalne wymagania sprzętowe Call of Duty: Modern Warfare 2 na PC

Minimalne wymagania, które pozwolą wam na uruchomienie Modern Warfare 2.

System: Windows 10 (64 Bit)

Procesor: Intel Core i3-6100 lub AMD Ryzen 3 1200

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 960 lub AMD Radeon RX 470 (co najmniej 2GB VRAM)

RAM: 8GB RAM

Miejsce na dysku: 72GB w dniu premiery

Rekomendowane wymagania sprzętowe Call of Duty: Modern Warfare 2 na PC

Rekomendowana przez producenta specyfikacja, która pozwoli na komfortową rozgrywkę w 60 kl./s i z "wysokimi" ustawieniami graficznymi.

System: Windows 10 (64 Bit)/Windows 11 (64 Bit)

Procesor: Intel Core i5-6600K/Intel Core i7-4770 lub AMD Ryzen 5 1400

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 lub AMD Radeon RX 580 (co najmniej 4GB VRAM)

RAM: 12GB RAM

Miejsce na dysku: 72GB w dniu premiery

Call of Duty: Modern Warfare 2 - wymagania sprzętowe na PC (dla rozgrywki multiplayer)

Jak dobrze wiadomo, rozgrywki sieciowe wymagają nie tylko wysokich umiejętności, ale również solidnego i niezawodnego sprzętu. Poniższe wymagania muszą spełnić PC-ty, których właściciele nastawieni są na rywalizację w trybach sieciowych. Pozwolą one na uzyskanie ultra płynnej rozgrywki (wysoka liczba FPS).

System: Windows 10 (64 Bit)/Windows 11 (64 Bit)

Procesor: Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 7 1800X

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060Ti lub AMD Radeon RX 5700XT (co najmniej 8GB VRAM)

RAM: 16GB RAM

Miejsce na dysku: 72GB w dniu premiery

Ultra wymagania sprzętowe Call of Duty: Modern Warfare 2

Spełnienie tych wymagań pozwoli wam uruchomić Call of Duty: Modern Warfare 2 w jakości "ultra", rozdzielczości 4K i z wysoką liczbą kl./s.

System: Windows 10 (64 Bit)/Windows 11 (64 Bit)

Procesor: Intel Core i9-9900K lub AMD Ryzen 9 3900X

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3080 lub AMD Radeon RX 6800 XT (co najmniej 10GB VRAM)

RAM: 16GB RAM

Miejsce na dysku: 72GB w dniu premiery

Premiera Call of Duty: Modern Warfare 2 odbędzie się już 28 października 2022 roku na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X|S.