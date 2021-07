Call of Duty Modern Warfare 3 Remaster jeszcze w tym roku? Nowe informacje

W sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat nowej odsłony Call of Duty. Vanguard, bo tak miałaby się nazywać gra, powinna zadebiutować na rynku jeszcze w tym roku. Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że w pakiecie może pojawić się także odświeżona wersja Call of Duty Modern Warfare 3.

Got a report that ATVI has broken contract with Sony pertaining to Modern Warfare 3 Campaign Remastered.



Essentially it means they can probably just bundle it with CoD 2021 and have it release on both platforms at once (just an example).



I’ll update when I can on this.