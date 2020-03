Call of Duty: Modern Warfare Warzone - poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat trybu battle royale

Coraz więcej wskazuje na to, że najnowsza odsłona serii Call of Duty już niebawem wzbogaci się o darmowy tryb battle royale - Warzone.

Na temat battle royale, do Call of Duty: Modern Warfare, plotkuje się już od miesięcy. W ostatnich tygodniach spekulacje na ten temat nabrały na sile, do tego stopnia, że wydawca gry - firma Activision, postanowił zaatakować wszystkich streamerów, youtuberów i leaksterów, którzy publikują informacje na temat nadchodzącego trybu.

Jak można się domyślić, działania Activision przyniosły skutek odwrotny od oczekiwanego i do sieci trafiło jeszcze więcej materiałów dotyczących Warzone. Najnowsze wieści pochodzą od YouTubera o pseudonimie Chaos. Opublikował on niezwykle obszerny materiał, ze szczegółami dotyczącymi rozgrywki w tryb battle royale do Call of Duty: Modern Warfare. Niestety, obecnie film ten jest już niedostępny, jednak jeden z użytkowników serwisu reddit zebrał wszystkie kluczowe informacje w jednym miejscu.

Przede wszystkim, Warzone ma być darmowym i samodzielnym dodatkiem do Call of Duty: Modern Warfare. Oznacza to, że do zabawy nie będzie wymagane posiadanie ostatniej odsłony serii. Dostępne mapy, jak przystało na battle royale, mają być ogromne. Do rywalizacji będzie mogło przystąpić nawet 150 graczy, którzy będą mogli rywalizować solo lub w oddziałach po dwóch lub trzech zawodników. Oprócz bogatego arsenału broni i pancerzy, otrzymamy do naszej dyspozycji równie liczne pojazdy, w tym zarówno lądowe, jak i powietrzne.

Co ciekawe, Warzone będzie się składać z dwóch głównych trybów. Pierwszy z nich będzie typowym trybem battle royale, drugi natomiast - plunder, pozwoli graczom na regularne wracanie na pole bitwy. Wszyscy gracze będą mogli być wskrzeszeni, ci którzy zostali tylko powaleni mogą liczyć na pomocną dłoń swoich towarzyszy. Jeśli natomiast otrzymacie śmiertelny cios, to traficie do specjalnej poczekalni, w której będziecie rywalizować z innymi graczami w pojedynkach 1 na 1. Zwycięzca powraca do gry, zaś przegrany definitywnie żegna się z rozgrywką. Co więcej, rozgrywka w plunder skupiona będzie na gromadzeniu specjalnej waluty, za którą będzie można kupić ulepszenia i dodatki.

Biorąc pod uwagę ostatnie natężenie wiadomości na temat trybu Warzone, możemy się spodziewać, że Activision już niebawem oficjalnie zaprezentuje nam nową przygodę w ramach serii Call of Duty.

źródło: reddit.com