Call of Duty: Modern Warfare dostanie tryb battle royale

Błąd w grze to kolejne potwierdzenie doniesień na temat trybu battle royale w Call of Duty: Modern Warfare. Nowy sposób rozgrywki ma pojawić się już na początku 2020 roku.

Już kilka tygodni temu zapaleńcy przeczesujący pliki gry odkryli w Modern Warfare wzmianki na temat trybu battle royale. Typ rozgrywki wypromowany przez takie gry jak PUBG i Fortnite polega na zrzuceniu graczy na mapę, gdzie grają oni w trybie każdy na każdego. Wygrywa osoba, której uda się przetrwać rozgrywkę. Dostępne są też różne wariacje trybu, pozwalające np. na granie 3-osobowymi zespołami. Niesłabnąca popularność wspomnianych tytułów pokazuje, że gracze pokochali ten rodzaj zabawy.

Gracz Nateberg3 podczas rozgrywki na mapie Verdanks w ostatniej odsłonie Modern Warfare trafił w dziwne miejsce, które przeniosło go wysoko ponad mapę. Dzięki temu mógł on zobaczyć miejsca niedostępne w trakcie normalnej rozgrywki. W tym zupełnie nową mapę, która pasuje do opisów z wspomnianych przecieków dotyczących trybu battle royale.

Jeśli dotychczasowe doniesienia się potwierdzą, nowy tryb gry pojawi się w Call of Duty Moder Warfare na początku 2020 roku. Całość ma być przygotowana z rozmachem, bo jednocześnie naprzeciwko siebie stanie aż 200 graczy jednocześnie.